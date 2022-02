Miguel Herrera sale en defensa de Santiago Solari y Javier Aguirre

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- Los Tigres, en automático por el plantel que tienen, son candidatos a levantar el título del torneo Clausura 2022. Así lo dijo en la semana Javier Aquino y hoy lo secunda Miguel Herrera.

El estratega del cuadro felino considera algo normal que se les coloque a los Tigres como el principal candidato al campeonato, sin embargo, enfatiza que van paso a paso en la temporada.

"No nos vemos como campeones todavía. Estamos con la idea de clasificar primero y luego pelear el título, pero no nos saltamos ningún paso. Vamos a entregarnos al 100 mañana, que es el siguiente objetivo... Tenemos un plantel muy bueno con mucha calidad y es obvio que se vea así, pero no podemos pensar en que ya levantamos la copa", declaró el "Piojo".

Herrera considera que la labor del técnico cada día es más complicada porque la inmediatez del resultado demanda con urgencia victorias y campeonatos, por lo que entiende el momento que viven sus colegas, Javier Aguirre y Santiago Solari, uno con recién fracaso en Mundial de Clubes y otro con un mal inicio en el América.

"Nuestra posición como técnico es complicada. La afición se levanta con ganas de ver algo y si no lo ven se molesta y ya están pidiendo tu cabeza. Ellos son técnicos capaces, dirigieron en Europa. La voraz del resultado por los equipos que dirigen es normal... Ni que lo hayan hecho tan mal, pero el futbol da revanchas para todos y sin duda son técnicos que pueden dar otro tipo de alegrías a sus aficiones; tienen capacidad de revertir la situación", declaró Miguel Herrera.

Miguel Herrera cumplió 20 años de carrera como técnico en el futbol mexicano y aprovechó para alzar la voz en pro de los estrategas mexicanos.

"Ha sido difícil y ha sido un cambio radical. Antes en México la base era de mexicanos y los extranjeros eran los mismos que jugaron y seguían trabajando en México. Hoy el 25% es mexicanos y los demás vienen de afuera. Los directivos están tomando esas decisiones y no estoy de acuerdo con ellas, esperemos que los mexicanos respondamos; también debemos prepararnos mejor", concluyó.