Miguel Herrera se burla de la marcha contra su preparador físico

Después de que un grupo de aficionados del América organizara una manifestación para exigir la salida de Giber Becerra, preparador físico del club, por las constantes lesiones en el torneo, Miguel Herrera se burló.

"Ya me estoy enterando a qué hora será la marcha de 'Fuera Giber' para formarme. Estoy listo con mi pancarta y todo", dijo el entrenador, con tono sarcástico.

"La verdad, si hiciéramos caso a todo lo que dice la gente, no habría gente que trabaja en el futbol. Se critica a todo mundo, ¿no? Hoy, en las redes sociales, se critica cualquier trabajo; si no gusta el desempeño de su equipo, se critica y ponen lo que ellos piensan. Al final, es la opinión de la afición, pero si un club se basa en la opinión de la gente, pues no funcionaría", continuó Herrera.

El miércoles, se dio a conocer un evento en Facebook: "Marcha para que el Club América despida a Giber Becerra", la cual ya tiene 595 personas confirmadas para asistir, el próximo sábado 31 de octubre en as instalaciones del Nido, ubicadas en Coapa, y otras 733 interesadas.

Ya estamos cansados de tantas lesiones en el equipo", dice la descripción del evento.

Herrera añadió que los trabajos físicos fuera del América, como los que hacía el portero Guillermo Ochoa, se terminaron.

"Tratamos que no lo tengan y que sea coordinado y bajo revisión del club. Siento que hay mucho tiempo muerto. [...] se acabaron los entrenadores personales", sentenció el timonel azulcrema, que ajusta los últimos detalles para enfrentar este sábado al Atlas.