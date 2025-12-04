logo pulso
LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Miguel Rojas renueva con los Dodgers tras hazaña en la Serie Mundial

Los Ángeles Dodgers apuestan por Miguel Rojas con un contrato millonario después de su impacto en la Serie Mundial

Por AP

Diciembre 04, 2025 08:58 p.m.
Miguel Rojas renueva con los Dodgers tras hazaña en la Serie Mundial

LOS ÁNGELES (AP) — Los Dodgers de Los Ángeles firmaron el jueves a Miguel Rojas, el infielder que conectó un jonrón para empatar el séptimo juego de la Serie Mundial en la novena entrada el mes pasado y que permanecerá con el equipo con un contrato de un año y 5,5 millones de dolares.

El venezolano de 36 años bateó para .262 con siete jonrones y 27 carreras producidas la temporada pasada. En los playoffs, su promedio fue de .278, con un cuadrangular y dos carreras impulsadas por los Dodgers, que se coronaron bicampeones.

Rojas ha pasado 12 temporadas en las mayores con Los Ángeles y Miami. Tiene un promedio en su carrera de .260 con 57 jonrones y 363 carreras impulsadas.

Ha tenido dos periodos con los Dodgers. En su segundo, tiene 18 jonrones y 94 carreras impulsadas en 341 juegos.

