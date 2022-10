Mikel Arriola presente en el juego Rayados vs Cruz Azul

A-AA+

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX está presente en el estadio BBVA para presenciar los cuartos de final de vuelta entre Rayados vs Cruz Azul. Y es que su pertenecía se debe a que entregara el Balón de Oro al delantero de Monterrey, Germán Berterame.

Así como con André-Pierre Gignac el jueves pasado previo al duelo ente Tigres vs Santos, ahora es turno del argentino por ser el máximo goleador de la temporada con el Atlético de San Luis.

El actual atacante de Monterrey no pudo asistir a la Ceremonia de Premiación celebrada en Los Ángeles, California, meses atrás.

Tarde dorada para el atacante, pues además de recibir su galardón, fue el encargado de abrir el marcador en serie ante Cruz Azul, que por el momento ponen al Monterrey en las semifinales.