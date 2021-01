Mikel Arriola reconoció que se esperan más contagios en la Liga MX

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, reconoció que se esperan más contagios en los clubes de Primera División a pesar de fortalecer las medidas preventivas. Para el directivo lo que sucedió en el Monterrey no es reflejo de que se haya bajado la guardia, al señalar el incremento de casos de Covid-19 en el país.

"Esperamos más incrementos en los contagios, pero vamos a poder seguir con esta normalidad", comentó Arriola. El presidente, quien se reunió con los directores deportivos de los equipos, mandó un mensaje a los futbolistas: "Que los jugadores tomen la decisión de quedarse en casa y no arriesgarse".

Los 19 casos de Covid-19 en los Rayados, 11 de ellos jugadores, provocaron una sacudida en las oficinas de la Liga MX, que también esperan los resultados del América, rival del fin de semana pasado de los regiomontanos; sin embargo, defendió al club regiomontano. "Hemos tenido contacto con todos los equipos y lo que puedo decir es que todos estamos expuestos. Debemos hacer un llamado de unidad, porque están en juego el resto de las jornadas", explicó a TUDN. Arriola también detalló las nuevas medidas de sanidad que implementará la Liga MX en los equipos, mismas que fueron publicadas por la mañana.

"Meteremos prueba antígeno e integraremos un seguimiento de un sistema electrónico para los jugadores que ya cuentan con anticuerpos para que no vuelvan a pasar por PCR. Tenemos la capacidad de reprogramar partidos, como el caso de Monterrey, y de monitorear todo el entorno para no caer en más partidos o una jornada".