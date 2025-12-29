Milan golea al Hellas Verona

Christian Pulisic está en camino de tener la mejor temporada de su carrera, en una temporada que concluirá con un Mundial en casa para Estados Unidos.

El destacado jugador estadounidense anotó el gol de apertura para el AC Milan en una victoria por 3-0 sobre el Hellas Verona en la Serie A el domingo, elevando su total a diez goles y dos asistencias en 15 partidos en todas las competiciones con los Rossoneri.

La victoria colocó al Milan en la cima de la tabla de la liga italiana, un punto por delante del campeón defensor, el Napoli, que venció 2-0 a la Cremonese; y dos puntos por delante del Inter de Milán, que visita al Atalanta más tarde.

El Milan de Massimiliano Allegri no pierde en la Serie A desde que cayó ante la Cremonese en el juego inaugural de la temporada en agosto. Este fue el último encuentro de los Rossoneri en 2025. Pulisic estuvo en el lugar y momento adecuados para rematar de volea a corta distancia en el tiempo de compensación de la primera mitad, tras un tiro de esquina del croata Luka Modric que fue peinado por el francés Adrien Rabiot.

Después del descanso, Christopher Nkunku convirtió un penalti para su primer gol en la Serie A y luego añadió otro cuatro minutos después al rematar el rebote de un disparo de Modric que el portero desvió al poste.

La temporada pasada, su mejor hasta ahora, Pulisic produjo 17 goles y 12 asistencias en 50 partidos.

En total, Pulisic ha estado involucrado en 50 anotaciones (31 goles y 19 asistencias) desde que se unió al Milan para la temporada 2023-24. En el mismo período, solo Lautaro Martínez del rival Inter ha estado involucrado en más, con 53.

El equipo de Estados Unidos contará con ese tipo de producción de Pulisic ante sus fanáticos locales para el Mundial del 11 de junio al 19 de julio, que también será coanfitrión junto con Canadá y México.