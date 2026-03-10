logo pulso
El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

Millonario sueldo obtiene Quiñones en Arabia

Por El Universal

Marzo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Millonario sueldo obtiene Quiñones en Arabia

CIUDAD DE MÉXICO.- Julián Quiñones dejó una huella profunda en el futbol mexicano antes de emprender un camino que lo llevaría a convertirse en figura del balompié saudí.

Campeón con América y pieza clave en la histórica coronación del Atlas, el delantero naturalizado mexicano se marchó al Medio Oriente para enfrentar un nuevo reto en el Al Qadisiya, donde su impacto ha sido inmediato.

Con la mira puesta en ganarse un sitio rumbo al Mundial de 2026, Quiñones no solo se adaptó al ritmo de la Saudi Pro League, sino que se transformó en uno de sus atacantes más productivos: suma 24 goles en 22 encuentros y compite palmo a palmo con estrellas de talla mundial como Cristiano Ronaldo.

La calidad de Quiñones en la cancha —jugador al que la afición del América desea de regreso— es reconocida por su equipo, que, aunque no lo tiene entre los mejor pagados, le otorga un salario muy elevado para los estándares de la Liga MX.

De acuerdo con medios árabes, el exjugador de Tigres, quien tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2028, percibe un sueldo anual superior a 80 millones de pesos, equivalente a 4.5 millones de dólares, una cifra por encima de los 3.8 millones de dólares que recibía con los azulcremas.

