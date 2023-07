Mirra Andreeva alcanza la cuarta ronda de Wimbledon en su debut

La adolescente rusa Mirra Andreeva, en su primer Wimbledon, se apoderó el domingo de la última plaza en los octavos de final del torneo de Grand Slam en césped.

Con apenas 16 años, Andreeva es la más reciente sensación juvenil del tenis y no ha decepcionado en el All England Club. Andreeva es la jugadora más precoz desde Coco Gauff en 2019 que alcanza la cuarta ronda del cuadro femenino en Wimbledon y venía de acceder a la tercera ronda del último Abierto de Francia en el que fue su bautizo en un Grand Slam.

Pese a quedar abajo 4-1 en el segundo set, Andreeva acabó imponiéndose 6-2, 7-5 ante su compatriota Anastasia Potapova (22da preclasificada).

"Remontar un 1-4 es algo que me pone contenta", dijo Andreeva al explicar cómo mantiene su aplomo. "La verdad es que hoy, aunque hubiera querido mostrar algo de emoción, no iba a poder porque me quedaba sin aliento en cada punto".

Andreeva finalmente quedó abrumada por el momento cuando se sentó en su silla, tapándose el rostro con su toalla de color púrpura.

Andreeva tendrá como rival de turno a la estadounidense Madison Keys (25ta cabeza de serie).

La victoria de Andreeva se cristalizó 21 minutos después que Marketa Vondrousova se convirtió en la primera jugadora en alcanzar los cuartos de final. Vondrousova 2-6, 6-4, 6-3 a su compatriota Marie Bouzkova.

Por su parte, Jessica Pegula (4ta cabeza de serie) también accedió a los cuartos de final. La estaounidense dio cuenta 6-1, 6-3 de la ucraniana Lesia Tsurenko.

Este año es apenas el segundo en el que oficialmente se programan partidos en el primer domingo en Wimbledon. Se jugó cuatro veces en el pasado en esa jornada — en 1991, 1997, 2004 y 2016 — para ponerse al día.

El último hombre que alcanzó la cuarta ronda fue Grigor Dimitrov (21er preclasificado). El búlgaro derrotó 6-2, 6-3, 6-2 al estadounidense Frances Tiafoe y su siguiente rival será el danés Holger Rune (6to).