Misión: recuperar 2,400 millones de pesos

Mikel Arriola no tiene más de cinco meses como dirigente de la Liga MX. Tomó el cargo en plena pandemia, en plena crisis de salud, que afectó lo deportivo y lo económico.

A las puertas de su primera Liguilla, ve una luz al final del túnel, buscando el incremento del espectáculo, que la gente vuelva a los estadios, pero —como punto determinante— tapar ese hueco de dos mil 400 millones de pesos que los clubes perdieron.

Misión complicada, dice, pero no imposible. "Se han perdido dos mil 400 millones de pesos por el no ingreso a los estadios. A pesar de eso, entregamos espectáculo en vivo al aficionado, espectáculo competitivo, entramos a la fase de matar o morir, donde el interés crece.

"Nos estamos jugando boletos para la Leagues Cup, Mundial de Clubes y Concachampions; además, de aquí a fin de mes tendremos tres campeones: Liga MX, Expansión y monarcas en la Femenil, eso es lo que nos viene", dice el dirigente, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

¿Para cuándo se podrá decir que se ha vuelto a la normalidad?: "Esta crisis no se resuelve con un rescate del FMI o el Banco Mundial, se resuelve con base en la curva epidemiológica.

"Ahora somos optimistas con la presencia de vacunas; cuando ya esté vacunado o haya tenido Covid-19 el 70% de la población, bajará la curva de mortalidad y no crecerá más; después, hospitalizaciones y contagios.

"Eso se ve en Estados Unidos y de eso depende la Liga MX y también la economía, que se reduzcan las curvas. Mientras, tenemos el mecanismo del semáforo. Lo hemos logrado con protocolos y la ayuda de las autoridades, con abrir los diversos estadios hasta en 50%".

La estrategia abarca la cuestión económica: "Incrementar los ingresos de la Liga, incrementar nuestros patrocinios, la generación de nuevos activos. Hay que tapar el boquete de los dos mil 400 millones de pesos".

Para esto, hay que mirar hacia arriba, explotar el mercado en Estados Unidos: "Vienen la Leagues Cup, el Campeones Cup y el Juego de las Estrellas, donde vamos a poder jugar con estadios llenos y eso nos recupera bastante, además de las implementaciones de mejoras en el espectáculo y con el control económico mayor en cada equipo, para tener más transparencia... Podremos recuperarnos".

Plan ambicioso y que se espera funcione, para bien de todos.