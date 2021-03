"Miss Moni" busca apoyos para afectados del 19S de AMLO

Mónica García Villegas "Miss Moni", propietaria y directora del colegio Enrique Rébsamen, edificio que se vino abajo durante el sismo del pasado septiembre del 2017 y donde murieron 26 personas, de entre ellos 19 niños, ahora busca inscribirse en el programa federal anunciado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que busca ayudar y apoyar a afectados por la tragedia.

Así lo dio a conocer el abogado defensor de "Miss Moni", Rosendo Gómez, quien dijo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), ofrece una recompensa de 500 mil pesos para la captura de Francisco Arturo "N", uno de los Directores Responsables de Obra (DRO) y quien presuntamente participó en la autorización del departamento de la propietaria del colegio, la cual, a decir del peritaje, provocó que el edificio se derrumbara.

El acto, a decir del litigante es discriminatorio de parte de las autoridades, pues mientras que para la captura de "Miss Moni", ofrecieron 5 millones de pesos, por uno de los que "si tendrían culpa", apenas se ofrecen 500 mil pesos.

"Nosotros hemos señalado una persecución de parte de la Fiscalía y este tipo de actos la expone y lo deja en evidencia, mientras que por una parte ofrecen 5 millones de pesos para capturar a una mujer que probablemente cometió un delito culposo, es decir, sin intención ni dolo, el día de hoy vemos a la Fiscalía ofrecer solo 500 mil pesos por una persona que de llegar a encontrarse culpable sería del delito de homicidio dolosos y ahí la desigualdad que nosotros consideramos persecución de parte de la Fiscalía".

"Consideramos que ese tema es importante porque apenas la semana anterior, Claudia Sheinbaun dijo que su administración respeta y apoya a las mujeres, que no las persigue que no las va a tratar mal y que no las va a discriminar, sin embargo fue durante su gobierno donde se dio la recompensa de 5 millones por Miss Mónica y que actualmente sigue privada de la libertad", detalló el abogado de quien el año pasado fue sentenciada a 31 años de cárcel y a pagar una multa para indemnización de las víctimas, por un monto mínimo de 400 mil pesos por cada una, es decir, un total de 10.4 mdp.

Por tal motivo, detalló el litigante y una vez que en "la mañanera" la otrora directora del colegio Enrique Rébsamen, se enteró que entraría en funciones un plan a nivel federal para ayudar a víctimas del sismo del pasado, pidió inscribirse en el proyecto pues se considera una víctima. "Mi cliente quiere inscribirse en ese plan de reconstrucción porque ella perdió su patrimonio en el sismo del 2017".

"Entonces ella espera que si ya la Ciudad de México le dio la espalda cuando empezó el programa de reconstrucción aquí, pues ahora que hay un plan federal ojalá y sea contemplada como víctima del mismo sismo", apuntó el abogado quien de paso explicó, que aunque aún no conocen los detalles de este nuevo plan, Miss Mónica busca informarse de qué se trata y exponer su caso para que sea tomado en cuenta.

Sobre el predio en el que se encontraba la construcción del colegio, el litigante explicó que la autoridad capitalina aún no aplica la extinción de dominio sobre él, por lo que legalmente sigue siendo propiedad de Miss Mónica, "No ha habido nada sobre el predio, lo han pretendido pero no ha sido procedente. Sigue intacto, pero asegurado por la fiscalía", precisó Rosendo Gómez.