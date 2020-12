Modifican Himno Nacional en premiación de "Checo" Pérez

Durante la ceremonia de premiación de Sergio Pérez por su triunfo en el Gran Premio de Sakhir, los organizadores de la carrera y la gente de la Fórmula 1 modificaron el Himno Nacional Mexicano; situación que en ese momento pasó desapercibida.

Con las lágrimas y la emoción por todo el cuerpo, tras haber conseguido su primera victoria en la F1, seguramente el mexicano no se dio cuenta que los organizadores del evento modificaron la música de las estrofas, en concreto de la primera, después del estribillo.

A pesar de que no se escucharon las líricas escritas por Francisco González Bocanegra y sólo se escuchó la música de Jaime Nunó, después de repetirlo en varias ocasiones resulta perceptible la manera en que acortaron la primera estrofa del Himno Nacional.

Claramente se escucha cómo después del estribillo, la melodía pasó inmediatamente a la segunda parte de la estrofa principal.

A pesar de ello, Pérez no se dio cuenta, al seguir emocionado por su triunfo en el GP de Sakhir, una victoria después de 50 años para un piloto tricolor dentro de la máxima escudería.