Modric sufre fractura de pómulo

El experimentado mediocampista croata Luka Modric será baja el resto de la temporada para Milan por una fractura de pómulo que sufrió durante el empate 0-0 contra Juventus por la fecha 34 de la Serie A.

Detalles confirmados sobre la lesión de Modric

Milan emitió un comunicado para desearle a Modric "una pronta recuperación de cara al Mundial 2026" luego que el mediocampista de 40 años fuera operado para remediar la "fractura compleja y multifragmentaria del hueso cigomático izquierdo" que sufrió en la víspera.

"La cirugía, realizada por el equipo del doctor Luca Autelitano en presencia de los médicos del Milan Stefano Mazzoni y Andrea Bulgheroni, era necesaria y fue un éxito rotundo", asegura el texto del club rojinegro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Modric, sensible baja para un Milan que completa el podio de la Serie A, debió ser reemplazado a los 80' del partido disputado ayer en San Siro tras chocar con Manuel Locatelli, mediocampista de Juventus, en una disputa del balón.

Reacciones y expectativas para el Mundial 2026

"Hablé con Luka: confío en que su recuperación transcurrirá según lo previsto y que, como capitán del equipo, nos guiará en otra gran competición este verano", declaró el DT de Croacia, Zlatko Dalic, de cara al Mundial 2026, donde la selección balcánica compartirá el Grupo L con Inglaterra, Ghana y Panamá.

La ausencia de Modric, que jugó 36 partidos durante la temporada, es clave para un Milan que desea representar al fútbol italiano en la próxima edición de la Champions League, una lista que por ahora completan Inter, líder de la Serie A con 79 puntos, Napoli (69) y Juventus (64).

Justamente Inter anunció también hoy la lesión del mediocampista turco Hakan Calhanoglu, quien según los estudios a los que se sometió en el Instituto Clínico Humanitas de Rozzano presenta una distensión muscular en el sóleo de la pierna izquierda.

La idea del cuerpo médico del Inter es volver a evaluar a Calhanoglu en los próximos días, aunque su presencia está descartada en el partido como local del domingo 3 de mayo contra Parma por la fecha 35 de la Serie A.

La preocupación del DT del Inter, el rumano Cristian Chivu, es que Calhanoglu se recupere a tiempo para la final de la edición número 79 de la Copa Italia prevista el miércoles 13 de mayo contra Lazio en el estadio Olímpico de Roma.

Calhanoglu, que estuvo inactivo 84 días por lesión, protagoniza un presente muy fructífero con Inter, pues suma 12 goles y 7 asistencias, mejorando su aporte de 11 conquistas y 8 pases gol de la temporada pasada.

El mediocampista turco también mejoró los registros de dos las temporadas pasadas: 15 goles y 3 asistencias en la 2023-24 además de 4 y 8 en la 2022-23, aunque su mejor registro fue en la 2021-22 con 8 y 13.