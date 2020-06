Molesta actitud de Brady y Wilson

El director ejecutivo del Sindicato de Jugadores de la NFL, DeMaurice Smith, no está contento de ver como lo quarterbacks Tom Brady y Russell Wilson siguen entrenando con varios de sus compañeros a pesar de las recomendaciones de no hacerlo.

Durante una entrevista con USA Today, Smith señaló que las acciones de Brady, Wilson y el resto de los jugadores compromete el futuro de la próxima temporada.

"No están con el interés (Brady y Wilson) de proteger a nuestros jugadores que se dirigen al campo de entrenamiento, y no creo que estén en el mejor interés de que superemos una temporada completa", dijo Smith respecto a los constantes entrenamientos que se realizan en instalaciones que no pertenecen a los equipos de NFL.

El 20 de junio, Thom Mayer, director médico de la NFLPA, emitió una declaración en la que aconseja a los jugadores que eviten entrenar con sus compañeros de equipo para evitar la propagación del nuevo coronavirus. La declaración se hizo después de que alrededor de 10 equipos reportaron pruebas positivas de Covid.

"Ciertamente entiendo cuán competitivos son nuestros jugadores, y lo entiendo. Pero al mismo tiempo, estamos en el proceso de negociar, tenemos que negociar con la liga sobre lo que le sucede a un jugador si su resultado es positivo durante la temporada. ¿Ese jugador entra en la reserva de lesionados IR a corto plazo? Si el resultado del virus es positivo después del campamento de entrenamiento, ¿es una lesión relacionada con el trabajo?", finalizó DeMaurice Smith.