Monarcas se suma a campaña contra el grito de homofóbico

Luego de toda la polémica que ha surgido en los últimos meses en el futbol mexicano por el grito de "Ehh Pu..." cuando el portero rival despeja, la Femexfut ha comenzado con campañas para erradicar el famoso grito, a estas campañas se suma la de Monarcas Morelia.

El conjunto purepecha se unió a la campaña del futbol mexicano contra el grito de "Ehh Pu...", lanzando un video donde con niños lanza un mensaje para no dar el mal ejemplo en los estadios.

"Nos afectas a todos, pon el ejemplo, no hagas gritos ofensivos, ¡Ell%s t* esc/ch&n!", se puede leer en el mensaje que acompaña el video.

Además, Monarcas lanzó un comunicado en el que se le invita a la afición a ya no gritar más esa famosa expresión en los partidos de local.

? ¡Nos afectas a todos! ?



Pon el ejemplo, no hagas gritos ofensivos, ¡Ell%s t* esc/ch&n! pic.twitter.com/JTy266vtCy — Monarcas Morelia (@FuerzaMonarca) October 4, 2019