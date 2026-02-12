logo pulso
Monterrey, caminando, logra su pase a la siguiente ronda

Se impone fácilmente al Xelajú en la vuelta de Concachampions.

Por EFE

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A

Monterrey.- Los Rayados de Monterrey, del entrenador español Domenec Torrent, derrotaron este miércoles por 2-0 al Xelajú de Guatemala para firmar su pase a los octavos de finales de la Copa de campeones de la Concacaf.

Iker Fimbres y el argentino Lucas Ocampos, en el cobro de un penalti, le dieron la victoria a los mexicanos, ganadores de la serie por 3-1.

En la primera media hora del partido, los Rayados mantuvieron la pelota y el dominio en la mitad de la cancha, pero sin crear peligro en la puerta del Xelajú, lo cual desesperó a los hinchas, con ofensas a los jugadores locales.

En el 33, en una aparatosa jugada, el francés Anthony Martial le puso un balón a Fimbres, quien de zurda tocó a la red para el 1-0.

Monterrey terminó los 45 minutos iniciales con cinco disparos a puerta; uno de los más peligrosos fue en el minuto 45, cuando el español Sergio Canales le puso un balón al montenegrino Uros Durdjdevic, quien remató por fuera.

Los guatemaltecos salieron en busca del gol del empate en la segunda mitad; Monterrey estuvo atento a contragolpear y en el 55 estuvo cerca de ampliar la ventaja con un golpe de Martial al poste.

Monterrey mantuvo el acoso y también la mala puntería, con remates por fuera de Martial y de los españoles Sergio Canales y Oliver Torres.

En el 83, Ocampos convirtió un penalti y confirmó el triunfo de los regios.

En octavos de final, los Rayados enfrentarán al ganador de la serie Cruz Azul-Vancouver FC, que va 3-0 en favor de los mexicanos y se decidirá mañana.

