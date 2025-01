Monterrey no será sede del sorteo para el Mundial

El tiempo hacia el Mundial 2026 no se detiene; 2025 es el año en el que las eliminatorias hacia esta Copa del Mundo de la FIFA continúan así como la celebración del sorteo para conocer la Fase de Grupos en México, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para el territorio mexicano rumbo al magno evento futbolístico a nivel internacional, pues de acuerdo a reportes, Monterrey no será sede para albergar el sorteo del Mundial 2026.

Fue Alejandro Hütt Host City Manager de la ciudad de Monterrey, quien confirmó que no será sede del sorteo del Mundial 2026 a realizarse en diciembre próximo, luego de que fuera una de las finalistas.

“No nos va a dar la sede del sorteo. FIFA ya nos comunicó a nosotros y a Vancouver que están tomando una decisión por otro camino. No va a ser Monterrey, no va a ser Vancouver; seguramente va a ser otra ciudad d Estados Unidos que no es sede mundialista.

“Por una decisión de estrategia mediática, comercial de FIFA. Evidentemente cuando recibimos esa confirmación por escrito claro que nos dolió. No podemos ni ponernos a llorar ni quejarnos. ¿Qué sigue? ¿Cómo le damos la vuelta a no haber sido seleccionados para ser sede del sorteo?

“Crear un comité delegado, mesas de trabajo, y estamos compitiendo por traer un evento internacional en junio de 2025 que se llama el World Football Summit que es el evento más importante de la industria del futbol en el mundo, es organizado por españoles”, informó Alejandro Hütt en entrevista con el medio Guadalupe en movimiento.

Además de Monterrey, la otra ciudad descartada para llevar a cabo el sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA a finales de este año fue Vancouver, en Canadá, una de las sedes de la justa, tal como lo confirmpo también Alejandro Hütt.

Monterrey; sin embargo, se mantiene como ciudad sede para el Mundial 2026 con el Estadio BBVA como anfitrión, así como Guadalajara con el Estadio Akron y la CDMX con el Estadio Azteca, que se encuentra en remodelación.