Monterrey reafirma su contundencia y se mantiene en lo alto

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- El equipo de Monterrey reafirmó la contundencia con la que inició el torneo y venció a Toluca 2-1 en el Estadio BBVA, en el partido con el que cerró la jornada 5 del Clausura 2023.

Desde el inicio del juego, los Rayados se fueron sobre el rival y en el minuto 5 tuvieron su primera oportunidad, gracias a un descuido de los Diablos en la defensa. Al 15, Tiago Volpi desvió un tiro con una gran atajada al remate de media distancia de Germán Berterame, quitándoles el primer gol a los Regios. Pero tres minutos después (18), no pudieron salvarse de la anotación de Alfonso González, quien con un disparo de zurda abrió el marcador y así festejó su partido 200 con la Pandilla.

Monterrey apretó ante un Toluca que no se dejó vencer, pero que perdía el balón rápidamente, lo que ocasionó que al 32' llegara el doblete de Alfonso González, quien le pegó de zurda y los mandó 2-0 al descanso.

Para el segundo tiempo, los Escarlatas llegaron con decisión y tomaron las riendas del encuentro; al 55' llegó la primera oportunidad clara con un disparo de Leonardo Fernández, que desvió el arquero de Monterrey, en respuesta.

No obstante, al 61' llegó la justicia para el buen control que llevaba Toluca, quienes pusieron el descuento 2-1 con el gol de Javier Araújo.

Los Rayados llegaron con este resultado a 12 puntos, igualando así al Pachuca, quien se mantiene como líder por la diferencia de goles; mientras que los Diablos acumularon seis puntos ocupando el lugar 10 de la general. Para la jornada 6, Monterrey visitará al Atlas en el Estadio Jalisco; y Toluca recibirá a Cruz Azul, en el Nemesio Diez.