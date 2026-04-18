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Monterrey se juega sus últimas cartas

Por El Universal

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
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Monterrey se juega sus últimas cartas

México.- Los Tuzos del Pachuca mantienen una cerrada lucha por acabar la fase regular dentro de los primeros cuatro lugares de la Liga MX, mientras que el Monterrey aún mantiene una pequeña esperanza de colarse a la Liguilla y este sábado ambos conjuntos se medirán en partido de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

Esteban Solari ha sorprendido y tiene a los hidalguenses clasificados y peleando por los primeros lugares; después de 14 fechas, el equipo Pachuca es tercero general con 28 unidades (8 ganados, 4 empatados, 2 perdidos, 21 goles a favor, 13 en contra) y aún aspiran a que con una combinación de resultados, terminar en primer lugar.

El Monterrey es la cara opuesta: lugar 13 con 15 puntos (4 ganados, 3 empatados, 7 perdidos, 19 goles a favor, 17 en contra), 4 unidades detrás del octavo puesto. Es decir, ni aún ganando este fin de semana se metería en el pelotón de Liguilla, pero sería de muchísima utilidad si piensa hacer el milagro y cerrar el campeonato con un pleno de triunfos.

Y es que nada más quedan 3 partidos, 9 puntos que (de ganarlos) pueden producir el milagro y meter a los Rayados a la fiesta grande. Ciertamente la tendencia no es favorable para los dirigidos por Nicolás Sánchez, pues vienen de una racha de 5 juegos sin ganar, y las sensaciones que da el plantel no son positivas, están obligados a pelear hasta el último momento para tener un cierre más digno.

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Así pues, luce el Pachuca favorito pese a ser la visita, pero nadie puede descartar un arrebato de lucidez en el equipo Rayado; ambos conjuntos jugarán en punto de las 19:05 de este sábado en el estadio BBVA y la transmisión será a través de TUDN, canal 5.

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