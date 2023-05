Monterrey termina con el cuento de hadas de Santos

A-AA+



CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- En contra de los números y los pronósticos, Santos fue superior a Monterrey en la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2023 celebrado este sábado 13 de mayo en el estadio BBVA; sin embargo, no les alcanzó y con un 2-0 La Pandilla los venció consiguiendo el pase a las semifinales.

En la llave más dispareja, al enfrentarse los líderes contra el treceavo lugar, los Regios sorprendieron con un gol tempranero al minuto 2, cuando de una jugada desde media cancha Rogelio Funes Mori se encontró con el balón en el área y de izquierda venció al arquero, abriendo el marcador a favor de los locales.

Sin importar el gol en contra, los Guerreros apretaron los siguientes minutos y descontrolaron a los Rayados; al minuto 10 llegó el empate por parte de Mateus Doria, quien con un remate desde el centro del área venció a Esteban Andrada, acción que silenció por unos momentos el BBVA y llenó de esperanzas a la afición santista, esperanzas que se ahogaron luego que el silbante revisara la jugada y anulara el gol por fuera de lugar.

Pese a esto, el resto del primer tiempo la escuadra de Santos apretó y no se dejó intimidar, pero no lograron conseguir el empate.

Para la segunda parte las llegadas de peligro para los visitantes se desdibujaron y la historia empezaba a ser justa con el liderato de los comandados por Víctor Manuel Vucetich, al minuto 67 con una jugada táctica Maximiliano Meza sacó un fuerte disparo cruzado para el 2-0, marcador que sentenció a los Laguneros y puso a los líderes en la siguiente fase.

Monterrey se convirtió en el primer semifinalista, con los resultados momentáneos, estaría disputando la llave a la final con el Atlas a reserva de lo que se viva en el resto de los encuentros.