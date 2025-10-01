logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

Fotogalería

¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Mora rescata empate del Tri Sub 20 en el Mundial

Enfrentó a España, en su segundo partido de la justa mundialista

Por El Universal

Octubre 01, 2025 04:45 p.m.
A
Foto: AP

Foto: AP

El futbol que se espera de la Selección Mexicana en el Mundial Sub 20 de Chile sigue sin explotar, pero algo está claro: vencer a este equipo tricolor no será tarea fácil para los rivales.
Al igual que ante Brasil, el Tricolor tuvo que rescatar el empate (2-2) en los instantes finales, frente a la Selección de España, en su segundo partido de la justa mundialista.
Con doblete de Gilberto Mora (32´ y 87´), el equipo que dirige Eduardo Arce rescató la igualada, luego de que dejaran escapar la ventaja.
"Gil Morita" abrió el marcador al minuto 32, en una gran jugada del futbolista de Xolos de Tijuana, en la que quedó frente a frente al arquero Fran González.
Sin embargo, con un golazo de Pablo García al 41´, La Rojita empató antes del descanso. La historia del choque ante la Canarinha se repetía.
La novedosa "tarjeta verde" apareció en repetidas ocasiones por bando, pero fueron los españoles quienes ganaron la partida al minuto 76, cuando el árbitro argentino mantuvo el penalti que cometió César Bustos y que Iker Bravo hizo válido al 80´.
México tuvo que apelar al ímpetu y lo consiguió. Mora definió de primera un balón que le quedó en el área para igualar el marcador y dejar a su equipo con dos puntos en el "Grupo de la Muerte"; Brasil y Marruecos buscan el liderato del sector.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mora rescata empate del Tri Sub 20 en el Mundial
Mora rescata empate del Tri Sub 20 en el Mundial

Mora rescata empate del Tri Sub 20 en el Mundial

SLP

El Universal

Enfrentó a España, en su segundo partido de la justa mundialista

Chivas: ¿Cuándo regresa Roberto Alvarado?
Chivas: ¿Cuándo regresa Roberto Alvarado?

Chivas: ¿Cuándo regresa Roberto Alvarado?

SLP

El Universal

Roberto Alvarado regresará a Chivas el 18 de octubre según fecha tentativa

El PSG conquista Montjuïc con gol de Gonçalo Ramos
El PSG conquista Montjuïc con gol de Gonçalo Ramos

El PSG conquista Montjuïc con gol de Gonçalo Ramos

SLP

EFE

El primer tiempo que terminó en empate

FIFA defiende sedes para Copa Mundial 2026 ante comentarios de Trump
FIFA defiende sedes para Copa Mundial 2026 ante comentarios de Trump

FIFA defiende sedes para Copa Mundial 2026 ante comentarios de Trump

SLP

AP

La FIFA rechaza las declaraciones de Trump y afirma su autoridad en la elección de sedes para el Mundial 2026