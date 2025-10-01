logo pulso
Muere adulto mayor en oficinas de Interapas en Soledad

El reporte del hecho se recibió cerca de las 15:00 horas de este miércoles

Por Redacción

Octubre 01, 2025 03:44 p.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Una persona de la tercera edad quedó sin vida en las oficinas de Interapas de Soledad, ubicadas en un edificio en el Acceso Norte.

El reporte se recibió cerca de las 15:00 horas de este miércoles, cuando se informó que un hombre de 79 años de edad sufrió un paro cardiaco fulminante, cuando hacía fila para el pago de su recibo de agua. 

En el sitio, autoridades municipales aseguraron el área, mientras que la Policía de Investigación (PDI)  y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), acudieron a dar fe del fallecimiento.  

