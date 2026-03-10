Movida agencia libre en la NFL

El Jugador Más Valioso del Super Bowl Kenneth Walker III será el nuevo corredor de Patrick Mahomes en Kansas City, Miami se decidió por Malik Willis para un reinicio en la posición de quarterback y el receptor Mike Evans se dirige a San Francisco después de 12 años en Tampa Bay.

Personas con conocimiento de los acuerdos informaron a The Associated Press el lunes, el día de apertura de la agencia libre de la NFL, que Walker dejaba Seattle después de ganar un campeonato y que los Dolphins llegaron a un acuerdo con Willis tras anunciar más temprano en el día que dejaban en libertad a Tua Tagovailoa.

La ventana de negociaciones se abrió con una oleada de acuerdos significativos, incluyendo que los Colts de Indianápolis retuvieran a su principal agente libre, el receptor Alex Pierce.

Walker y los Chiefs acordaron un contrato de tres años por un valor de hasta 45 millones de dólares, con 28,7 millones garantizados. El jugador de 25 años cubre quizá la mayor necesidad mientras los Chiefs intentan recuperarse de una temporada con marca de 6-11. Kareem Hunt e Isiah Pacheco, sus dos principales corredores, son agentes libres.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El acuerdo se dio mientras Kansas City estaba cerca de pactar para traer de vuelta al tight end Travis Kelce, cuatro veces All-Pro, para su 14ta temporada.

Walker es el cuarto MVP del Super Bowl en cambiar de equipo la temporada siguiente: Larry Brown pasó de los Cowboys a los Raiders en 1996, Desmond Howard de los Packers a los Raiders en 1997 y Dexter Jackson de Tampa Bay a Arizona en 2003.

El cazamariscales Jaelan Phillips y los Panthers de Carolina acordaron un contrato de cuatro años por 120 millones de dólares, con 80 millones garantizados. Filadelfia esperaba retener a Phillips después de enviar una selección de tercera ronda a Miami por él en la fecha límite de canjes la temporada pasada. Phillips sumó cinco capturas combinadas para los Dolphins y los Eagles.

Los Cowboys de Dallas se hicieron de los servicios del defensivo Rashan Gary, procedente de los Packers de Green Bay, mediante un canje por una selección de cuarta ronda del draft de 2027. Los Packers adquirieron a la estrella Micah Parsons de los Cowboys una semana antes de que comenzara la temporada el año pasado. Gary fue la selección número 12 global en el draft en 2019, dos años antes de que Dallas reclutara a Parsons en el mismo puesto.

El receptor abierto Rashid Shaheed regresa a los Seahawks de Seattle, campeones del Super Bowl, con un contrato de tres años y 51 millones de dólares.

Tennessee estuvo entre los equipos que gastaron más dinero al entrar a la agencia libre y recurrió a conexiones con el entrenador de primer año Robert Saleh y el nuevo coordinador ofensivo Brian Daboll en un día movido para los Titans.

Los Dolphins llegaron a un acuerdo con Willis unas horas después de desprenderse de Tagovailoa, quien más tarde acordó un contrato de un año con Atlanta, e incurrir en un golpe récord de 99 millones de dólares en su tope salarial. Willis se reunirá con el gerente general Jon-Eric Sullivan y el entrenador de primer año Jeff Hafley. Estuvieron juntos en Green Bay, donde Willis pasó las últimas dos temporadas.

Miami realizó otro movimiento al acordar traspasar al safety Minkah Fitzpatrick a los Jets de Nueva York por una selección de séptima ronda.

Los Jets renovaron aún más su defensa al acordar contratos con el ex linebacker de los Saints Demario Davis, quien regresará para una tercera etapa en Nueva York, y el ex cazamariscales de los Bengals Joseph Ossai.