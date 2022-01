Mucha emoción y refuerzo de seguridad en Camerún ante el partido de cuartos

DUALA, Camerún (EFE).- La emoción es este sábado palpable en las calles de la ciudad camerunesa de Duala (suroeste) poco antes del inicio de los cuartos de final de la Copa de África de Naciones (CAN), mientras la seguridad se ha reforzado tras la avalancha previa a un partido que dejó ocho muertos la semana pasada.



La selección del país anfitrión inaugura este sábado los cuartos de final compitiendo con Gambia por pasar a las semifinales, en un partido que se jugará en el estadio de Japoma a las 17.00 hora local (16.00 GMT).

"Ver jugar a los 'leones indomables' (nombre popular de la selección camerunesa) en Duala, además en el marco de una gran competición, era algo inimaginable", dijo a Efe entusiasmado el camerunés Gauthier Nwaha, de 33 años, que vive este día como un momento histórico.

La competición, que arrancó el pasado 9 de enero, se vio sacudida el lunes 24 por la desgracia cuando ocho personas murieron y 38 resultaron heridas en una avalancha de aficionados a la entrada del estadio Olembe -en la capital, Yaundé- antes del encuentro de octavos de final que enfrentó al propio Camerún con Comoras.

Tras este incidente, el Comité Organizador de la CAN anunció que la semifinal programada en ese campo no se jugará allí hasta que "no haya recibido el informe de la comisión de investigación" y trasladó tres partidos al estadio Ahmadou Ahidjo, también en Yaundé.

Según ha podido comprobar y asegura este sábado a Efe el propio Nwaha, "las autoridades camerunesas y de la CAF (Confederación Africana de Fútbol) han reforzado las medidas de entrada a los estadios".

De acuerdo a un comunicado difundido esta semana por la oficina del gobernador de la región del Litoral -donde se encuentra Duala-, Samuel Ivaha Diboua, "se notará una mayor presencia de fuerzas policiales en el interior y el exterior del estadio".

"La ciudad de Duala es la más poblada de Camerún. Si no nos comportamos de manera civilizada, viviremos situaciones desafortunadas", declaró Diboua, según recogen medios locales.

El gobernador animó asimismo a los aficionados a acudir con más antelación al estadio.

El duelo por el accidente no evita que las calles de Duala vibren frente al partido de esta tarde, donde su selección se juega su paso a la semifinal frente a los 'escorpiones' de Gambia, que nunca habían participado en la CAN y cuyo paso por esta edición no ha dejado indiferente a nadie.

Si el cuadro gambiano lograra la victoria en el partido, se convertiría en la primera selección debutante en alcanzar las semifinales desde que Sudáfrica lo consiguiera en 1996 (y acabara ganando el campeonato), según informa la CAN.

La emoción colectiva se ha plasmado en un muy buen día de ventas para Phillipe Nchouwat, asegura este propietario de una tienda de recuerdos de los 'leones indomables' situada en el centro de Duala.

"Hemos vendido decenas de artilugios desde la mañana, incluyendo silbatos, gorras y banderas", dice a Efe satisfecho.

En este sentido, el interés de la población en el campeonato ha quedado plasmado en la rutina de los medios cameruneses, según ha podido comprobar, por su lado, el periodista local Sylvestre Kamga.

"El 90% del contenido que emitimos actualmente está relacionado con la Copa Africana de Naciones y el público sigue pidiendo más", señala el informador en conversación con Efe.

Las eliminatorias de cuartos de final seguirán más tarde este sábado, con un partido que enfrentará a Burkina Faso y a Túnez, y este domingo, cuando se disputarán encuentros entre Egipto y Marruecos por un lado y Senegal y Guinea Ecuatorial por el otro.