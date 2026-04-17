Muere Alejandro ´El Güero´ Burillo

México.- Alejandro Burillo deja un vacío en el deporte mexicano, luego de conocerse su partida, a los 74 años. Fue un personaje reconocido como uno de los impulsores del crecimiento del futbol y el tenis nacional.

"El Güero" consolidó su influencia desde la década de los 90 en el deporte nacional. Su cercanía con Emilio Azcárraga le permitió ocupar una posición determinante dentro del manejo del balompié en México, particularmente desde su rol en el Consejo de Futbol de Televisa.

Burillo Azcárraga tuvo participación directa en decisiones que marcaron el rumbo del futbol nacional. Fue propietario del Atlante desde 1996 hasta 2018, etapa en la que impulsó proyectos deportivos y de infraestructura que hasta hoy se mantienen vigentes. Además, en su tiempo también influyó en la gestión de clubes como el América y el Necaxa.

Uno de sus mayores aportes se refleja en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), complejo que actualmente representa la base operativa del Tricolor y que cuenta con reconocimiento de la FIFA rumbo a la Copa del Mundo 2026. Este proyecto surgió a partir de su visión inicial con el Centro Pegaso, instalaciones base de los Potros de Hierro, en su momento.

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En su paso por la Comisión de Selecciones Nacionales respaldó a técnicos como Miguel Mejía Barón, Bora Milutinovic, Manuel Lapuente y fue quien abrió la puerta a Javier Aguirre para dirigir en el Mundial 2002.

En el ámbito comercial, fundó Aba Sport, empresa que dejó una huella imborrable con el diseño de la icónica playera de la Selección Mexicana en el Mundial de Francia 1998, una de las más emblemáticas en la historia del combinado tricolor.

Fuera del balompié, Burillo destacó como impulsor del tenis en México. Su trabajo con el Abierto Mexicano de Tenis transformó el torneo de categoría ATP 250 a ATP 500, lo que permitió con el paso de los años atraer a figuras internacionales que apartan un lugar en su calendario para hacer una parada en Acapulco.