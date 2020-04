Muere ex futbolista Tomás Balcázar, abuelo del "Chicharito"

Tomás Balcázar, mundialista mexicano en la Copa del Mundo de Suiza 1954, parte del Guadalajara campeonísimo en los 50, falleció a los 88 años de edad.

Desde el pasado viernes, el abuelo de Javier "Chicharito" Hernández, había ingresado a un hospital en la capital de Jalisco, al agravarse su salud.

Balcázar, centro delantero, debutó con el Rebaño en la temporada 1948-49 y se retiró en la 1957-58, sólo jugó para las Chivas.

Fue campeón en el torneo 1956-57, el primero para los tapatíos en la era profesional, además, ganó el Campeón de Campeones de 1957.

Con la Selección Mexicana acudió al Mundial de Suiza 1954, anotando un gol en la derrota del equipo nacional 2-3 ante Francia.

Su nieto Javier Hernández anotaría 46 años después, también a los galos en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Después de haberse retirado, Balcázar fue auxiliar técnico de diferentes equipos de Guadalajara.

PERFIL

Tomás Balcázar nació en el barrio de Mexicaltzingo, Guadalajara, Jalisco, el 4 de mayo de 1931.

Comenzó su carrera futbolística jugando en clubes de cuarta fuerza, hasta que formó una selección de Jalisco y de ahí fue visoreado por las Chivas donde debutó en 1948.

Sus primeros años como profesional, fue centro delantero, los compartió en la cancha con el ingeniero Javier de la Torre, quien después sería el técnico del Guadalajara Campeonísimo. Al retirarse, Balcázar fue durante muchos años su auxiliar en el Rebaño.

Aunque tuvo muchas ofertas para salir de las Chivas, la directiva nunca lo vendió, y hasta llegó a administrarle el dinero de su sueldo, porque el mismo delantero decía: "A mí me daban un cheque y me lo iba a gastar con los de mi barrio" de donde también era el cantante Marco Antonio Muñiz,de quién era gran amigo y compadre.

Antes de ganar el primer título con el Guadalajara, sufrió las burlas de ser el "Ya mérito" del futbol mexicano, pues el Rebaño siempre se quedaba cerca del trofeo, hasta que lo lograron en la campaña 1956-57, lo que fue el inicio de la generación del Campeonísimo, del que fue parte como auxiliar del Ingeniero De la Torre.

Fue llamado a la Selección Mexicana de cara al Mundial de Suiza 1954; a las primeras concentraciones no quería ir, "eran muy largas", decía, por lo que los entrenadores mandaban a otros futbolistas como Adalberto "Dumbo" López, delantero del León, o José 'Chepe' Naranjo atacante del Oro, a buscarlo a su casa para concentrarse.

En el Mundial de Suiza 1954 anotó uno de los goles de la Selección Mexicana en la derrota 2-3 ante Francia.

Después de retirarse fue técnico y jugador del Nacional en Segunda División, pero a los poco juegos tuvo un fuerte choque que lo dejó conmocionado y decidió retirarse totalmente.

Regresó al Guadalajara primero como formador en fuerzas básicas pero también como auxiliar técnico en diferentes eras de entrenadores.

En sus últimas épocas participó como comentarista en diferentes programas de radio y televisión en Guadalajara.

Su hija Silvia Balcázar, se casó con Javier Hernández, el 'Chícharo' jugador de Tecos, Morelia y Puebla y de ahí nació Javier Hernández Balcázar, el 'Chicharito'.

Hasta que tuvo fuerzas, Tomás Balcázar iba todos los domingos a su barrio, Mexicaltzingo a visitar a su palomilla, con los que aprendió a jugar futbol, y a los que nunca olvidó.

Balcázar murió esta madrugada en Guadalajara.



Abuelo y nieto le anotaron a Francia

Tomás Balcázar, abuelo de Javier "Chicharito" Hernández, siempre manifestó un gran orgullo por la carrera de su nieto.

Cuando en el 2018 fue a recibir el Premio Nacional del Deporte a nombre del 'Chicharito', dijo: "Me enorgullece, somos una familia de futbol, su papá (Javier 'Chícharo' Hernández) él y yo. Hemos ido por buen camino".

De su nieto en específico, señaló: "Se dedicó a lo mismo que nosotros y lo hace bien, no nada más entrar por entrar, eso es de mediocres. Él por orgullo propio lo ha hecho muy bien, no como yo, mucho mejor".

Siempre alabó sus cualidades: "Es un buen elemento que quiere mucho a su familia, la cuida, un buen hijo y nieto, que no habla mal de nadie, ni de los entrenadores que no lo han puesto como titular".

Tomás Balcázar le marcó un gol a Francia en el Mundial de Suiza 1954, cuando Javier Hernández le anotó también a los galos en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2019, su primer gol en estos torneos, cuenta la leyenda que el abuelo le dijo al nieto: "Ya puedes hablarme de tú".