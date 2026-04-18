Muere Garret Anderson a los 53 años de edad

ANAHEIM.- Garret Anderson, el multifacético jardinero que se convirtió en el líder histórico de hits de los Angelinos de Los Ángeles y condujo al equipo a su único título de la Serie Mundial, falleció a los 53 años.

Los Angelinos anunciaron la muerte de Anderson el viernes por la mañana sin revelar de inmediato la causa ni el lugar.

Anderson llegó a las Grandes Ligas con los entonces Angelinos de California en 1994 y jugó para el club hasta 2008, principalmente como jardinero izquierdo. Fue una pieza fija en el corazón del orden al bate durante toda su etapa, y se convirtió en el líder histórico de la franquicia en juegos disputados (2.013), hits (2.368), carreras impulsadas (1.292), bases totales (3.743), hits de extrabase (796), dobles (489) y grand slams (8).

Los Angelinos usarán esta temporada un parche conmemorativo con las iniciales de Anderson, anunció el equipo. Guardarán un minuto de silencio el viernes antes de que los reciban a los Padres de San Diego. Anderson fue tres veces All-Star de la Liga Americana, llegó a terminar tan alto como cuarto en la votación al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana y ganó dos premios Toletero de Plata. En 2003 ganó de manera memorable el Derby de Jonrones y el premio al MVP del Juego de Estrellas con Chicago.

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Sus 272 jonrones de por vida son la tercera mayor cifra en la historia de los Angelinos, detrás de Mike Trout y Tim Salmon. Trout ha anotado más carreras en la historia de los Angels que Anderson.