Muere Kanchha Sherpa, último sobreviviente de la expedición pionera al Everest

KATMANDÚ, Nepal (AP) — Kanchha Sherpa, el único miembro sobreviviente del equipo de expedición de montaña que conquistó por primera vez el monte Everest, falleció la madrugada del jueves, informó la Asociación de Montañismo de Nepal.

Kanchha murió a los 92 años en su hogar en Kapan, en el distrito de Katmandú, Nepal, confirmó Phur Gelje Sherpa, el presidente de la asociación.

"Falleció pacíficamente en su residencia", Phur Gelje Sherpa dijo a The Associated Press, explicando que llevaba un tiempo enfermo. "Con él, un capítulo de la historia del montañismo ha desaparecido".

Los ritos funerarios se celebrarán el lunes, señaló.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Kanchha Sherpa fue uno de los 35 miembros del equipo que llevó al neozelandés Edmund Hillary y a su guía sherpa Tenzing Norgay a la cima del pico de 8.849 metros (29.032 pies) el 29 de mayo de 1953. Guía de montaña durante la mayor parte de su vida, fue uno de los tres sherpas que alcanzaron el último campamento antes de la cumbre con Hillary y Tenzing.

Pero nunca escaló hasta la cumbre del Everest él mismo, ya que su esposa lo consideraba demasiado arriesgado, dijo en una entrevista de marzo de 2024. Prohibió a sus hijos convertirse en montañistas.

Muy querido y ampliamente respetado en la comunidad de escaladores, Kanchha "estaba lleno de energía, e incluso después de retirarse y en su vejez, realizaba caminatas a monasterios por toda la región del Everest para ceremonias religiosas", indicó Ang Tshering Sherpa de la Asociación de Montañismo de Nepal.

Nacido en 1933 en la aldea de Namche, en las estribaciones del Everest, cuando la mayoría de los miembros de la comunidad sherpa de Nepal se ganaban la vida cultivando papas y pastoreando yaks.

Pasó su infancia y juventud ganándose la vida modestamente comerciando papas en el vecino Tíbet. Cuando él y varios amigos visitaron más tarde Darjeeling, India, fue persuadido para entrenarse en escalada de montaña, y comenzó a trabajar con excursionistas extranjeros.

Comenzó a practicar montañismo a los 19 años y se mantuvo activo en el sector de expediciones hasta los 50 años.

En 1953, la amistad de su padre con Tenzing Norgay ayudó a Kanchha a conseguir un trabajo como porteador de gran altitud para Tenzing y el neozelandés Edmund Hillary cuando realizaron el primer ascenso a la cumbre del Everest en el mundo.

Fue uno de los tres sherpas que alcanzaron el último campamento bajo la cumbre, por encima del Collado Sur de 7.900 metros (26.000 pies).

Primero escucharon del exitoso ascenso por la radio y se reunieron con el dúo de la cumbre de regreso en el Campamento 2, a unos 6.400 metros (21.000 pies).

"Todos nos reunimos en el Campamento 2 pero no había alcohol, así que celebramos con té y bocadillos", dijo. "Luego recogimos lo que pudimos y lo llevamos al campamento base".

Kanchha realizó otras escaladas al Everest a lo largo de los años, alcanzando varias altitudes.

La ruta que abrieron desde el campamento base hasta la cumbre todavía es utilizada por los escaladores. Sólo la sección desde el campamento base hasta el Campamento 1 sobre la inestable Cascada de Hielo de Khumbu cambia cada año. Pero tarde en la vida, Kanchha tenía sentimientos encontrados sobre el destino de la montaña como destino de turismo de aventura.

En una entrevista con The Associated Press en marzo de 2024, expresó su preocupación por la masificación y la suciedad en el pico más alto del mundo. Exhortó a la gente a respetar la montaña, venerada como la diosa madre Qomolangma entre los sherpas, un pueblo del Himalaya conocido por ser guías de montañismo.

"Sería mejor para la montaña reducir el número de escaladores", dijo.

"Qomolangma es el dios más grande para los sherpas", añadió Kanchha. "Pero la gente fuma y come carne y los arroja en la montaña".

El padre de Kanchha también fue montañista y se unió a una expedición fallida al Everest desde el lado tibetano unos años antes de la conquista de la cumbre en 1953, según el yerno de Kanchha, Nawang Samden Sherpa.

En 2013, Kanchha fue honrado por el gobierno nepalí durante el 50mo aniversario de la conquista del monte Everest, uniéndose a los familiares de Tenzing y Hillary en un auto que fue conducido por la capital de Katmandú.

En su retiro, Kanchha vivió en Namche, donde la familia dirige un pequeño hotel que atiende a excursionistas y escaladores.

A Kanchha Sherpa le sobreviven su esposa, cuatro hijos, dos hijas y nietos.