Muere Lee Evans, campeón olímpico de 400 metros en 1968

El campeón olímpico de 400 metros de 1968 y activista de derechos humanos, Lee Evans, murió a los 74 años, según informó este miércoles la Federación de Atletismo de Estados Unidos.

Evans sufrió un derrame cerebral la semana pasada en Nigeria y estaba inconsciente en un hospital allí el domingo, de acuerdo a la información ofrecida por el periódico San Jose Mercury News.

Evans tenía 21 años cuando ganó los 400 metros en los Juegos de la Ciudad de México con un registro de 43.86 segundos, la primera vez que alguien rompió la barrera de los 44 segundos en el evento.

"Estaba tan cansado, sabía que había hecho algo que nunca había hecho antes", declaró Evans a NBC Sports para la película "1968" sobre esos Juegos Olímpicos. "No estaba seguro de haber ganado. Nadie me dijo que yo había ganado, así que me dijeron: "Lee, hijo de puta". Yo dije: "¿Quién ganó? ¿Quien ganó?'"

Más tarde corrió los 4x400m con Estados Unidos para ganar también el oro y establecer un récord mundial. Ambos se mantuvieron durante dos décadas.

Evans corrió con la Universidad de San Jose State, que fue conocida como -"Speed City"- dado que también estuvo con Tommie Smith y John Carlos, compañeros olímpicos de 1968 que se llevaron el oro y el bronce, respectivamente, en los 200 metros en México.

Evans fue miembro fundador del Proyecto Olímpico de Derechos Humanos y uno de los atletas que lucharon por la justicia racial antes y durante esos Juegos Olímpicos.

Quería retirarse de la final de 400 metros después de que Smith y Carlos fueran expulsados de los Juegos Olímpicos después de levantar los puños con guantes negros mientras estaban recibiendo las medallas en el podio.

Pero Smith y Carlos convencieron a Evans para que se presentase a competir, según informó Olympedia.org.

Evans dijo que un funcionario advirtió a los corredores estadounidenses de 400 metros antes de la final que no hicieran nada similar a Smith y Carlos. Al funcionario le preocupaba que el equipo estadounidense fuera expulsado de los Juegos Olímpicos.

El corredor luego lideró una barrida de medallas de Estados Unidos en los 400 metros junto a Larry James y Ron Freeman que coparon el podio.

Los tres llevaban boinas negras en apoyo del Partido Pantera Negra para la ceremonia de la victoria. Los quitaron para el himno, una decisión que Evans dijo que se tomó antes de los Juegos Olímpicos dado que todavía tenían que correr el relevo de 4x400m.

"Después de lo que hicieron Tommie y John, hubo mucha conmoción", dijo Evans en el 2017. "Tuvimos reuniones y gritos, pero resultó que nos mantuvimos firmes".

Evans luego entrenó y dirigió programas de pista y campo durante décadas a nivel internacional.