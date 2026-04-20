logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Padre Guilherme celebra misa techno en Plaza de Mayo por papa Francisco

Fotogalería

Padre Guilherme celebra misa techno en Plaza de Mayo por papa Francisco

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Muere Miettinen en las 24 horas de Nürburgring

Por El Universal

Abril 20, 2026 03:00 a.m.
A
Muere Miettinen en las 24 horas de Nürburgring

México.- Una lamentablemente noticia sacudió al mundo del automovilismo el pasado sábado, 18 de abril, luego del fallecimiento de Juha Miettinen en la clasificación de Serie Langstrecken (NLS) de Nürburgring.

En esta carrera iba a tener participación Max Verstappen, tetracampeón de la Fórmula 1, por lo que el evento generó mayor interés en la afición.

Debido al choque de siete autos, la carrera fue detenida con una bandera roja, y posteriormente suspendida de manera definitiva.

Los organizadores confirmaron el fallecimiento de Miettinen por medio de un comunicado, noticia que consternó a la afición del deporte motor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Durante la primera carrera de las clasificatorias de ADAC 24h Nürburgring, se produjo un grave accidente en el que se vieron involucrados siete competidores en las primeras vueltas de la carrera", se lee en el mensaje. De acuerdo con lo compartido, el veterano competidor falleció en el centro médico del circuito.

"A pesar de la rápida llegada de los servicios de emergencia, los paramédicos no pudieron salvar al piloto implicado, Juha Miettinen (BMW 325i, n.º 121), tras ser extraído del vehículo. El piloto falleció en el centro médico tras fracasar todos los intentos de reanimación", detalla el comunicado.

Afortunadamente, los otros seis pilotos envueltos en el siniestro no presentan lesiones que pongan en riesgo su vida.

"Los otros seis pilotos implicados fueron trasladados al centro médico y a hospitales cercanos para someterse a exámenes preventivos. Ninguno de los heridos se encuentra en estado crítico". La carrera se estará llevando a cabo este domingo, donde se guardará un minuto de silencio.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

México gana 3-2 a Brasil en encuentro de leyendas
México gana 3-2 a Brasil en encuentro de leyendas

México gana 3-2 a Brasil en encuentro de leyendas

SLP

El Universal

Las figuras mexicanas revivieron la pasión futbolística ante un Brasil comandado por Ronaldinho y Kaká.

Cuauhtémoc Blanco brilla en partido Leyendas Brasil en México
Cuauhtémoc Blanco brilla en partido Leyendas Brasil en México

Cuauhtémoc Blanco brilla en partido Leyendas Brasil en México

SLP

El Universal

Blanco recibió un reconocimiento por la Copa Confederaciones 1999 antes del encuentro.

Gabriel Milito no quiere conformismo en Chivas
Gabriel Milito no quiere conformismo en Chivas

Gabriel Milito no quiere conformismo en Chivas

SLP

El Universal

Chivas recuperó confianza con goleada 5-0 sobre Puebla en estadio Akron, tras dura derrota ante Tigres.

André Jardine manda mensaje a quienes lo ponen fuera del América
André Jardine manda mensaje a quienes lo ponen fuera del América

André Jardine manda mensaje a quienes lo ponen fuera del América

SLP

El Universal

Jardine evitó involucrarse en la trifulca tras la expulsión de Helinho y resaltó el respeto con el rival.