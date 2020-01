Muguruza consigue primeras semifinales en Australia y se enfrentará con Halep

La española Garbiñe Muguruza firmó sus primeras semifinales en el Abierto de Australia tras derrotar a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (30) por 7-5 y 6-3, y se enfrentará en semifinales a la rumana y cuarta favorita Simona Halep.



"Me adapté a las circunstancias, a veces no te sientes del todo bien pero tienes que seguir luchando. Muy feliz de haber sacado ese primer set", aclaró tras conseguir la victoria.



A pesar de que su tenis no brilló como en las dos rondas anteriores cuando rozó la excelencia, Muguruza logró una trabajada victoria tras conseguir anular a la veterana Pavlyuchenkova que acabó desesperada por la solidez de la española.



Hasta cinco roturas hubieron en una primera manga en la que ambas jugadoras arrancaron inseguras y cometiendo numerosos errores no forzados.



La inestabilidad en el saque reinó durante la primera mitad del choque y Muguruza, consciente de la dificultad de la rusa por sumar con su servicio, dio el zarpazo final en el último suspiro para adjudicarse un set por 7-5 que acabaría siendo decisivo.



No remediaron sus problemas con el saque tras el comienzo de un segundo parcial inaugurado con una tempranera rotura y contra-break que estableció el 1-1 en el marcador.



A partir de ahí, Muguruza no tuvo piedad y fue aminorando a su rival hasta sellar, con un brillante juego en blanco al saque, el 6-3 definitivo.



Su rival en semifinales será la rumana Simona Halep después de que arrollara a la estonia Anett Kontaveit por un contundente doble 6-1 en menos de una hora de juego.



"Muy motivada de poder jugar aquí mis primeras semifinales. Voy a estudiar a mi oponente pero la conozco bastante bien por todas las veces que nos hemos enfrentado", comentó Muguruza.



La cuarta cabeza de serie cuenta con un balance negativo frente a la española después de haber caído en tres de las cinco ocasiones en las que se enfrentaron.



Respecto a los enfrentamientos que mantuvieron sobre pista dura, el bagaje es más aplastante para la española después de contar con un pleno de tres victorias, siendo la última de ellas la conseguida en Cincinnati en 2017 cuando venció por un rotundo 6-1 y 6-0.