Multimedios exige disculpa a Rodolfo Pizarro

Los bonos de Rodolfo Pizarro en Monterrey caen cada día más.

Además de sus constantes lesiones y su poco nivel de juego, el volante llama más la atención por sus pleitos en redes sociales con medios de comunicación, que por lo que hace en la cancha.

Hace unos días el futbolista llamó "Payaso" al comentarista de Multimedios, Pello Maldonado, quien realizó comentarios sobre el acontecer del futbol regiomontano, sacando una hipótesis sobre que los logros de Tigres, afectan a Rayados.

Ante esto, Willie González, director de Multimedios Deportes, exigió al aire, que el futbolista le ofreciera una disculpa a su colega: "Le pido al club Monterrey que hable con Pizarro. Entiendo que es el calor del momento, la inmadurez, pero que no insulte a los trabajadores de Grupo Multimedios porque nosotros no insultamos a los de ellos.

Porque si a esas vamos, yo tengo información de cosas que escribiste Pizarro, a mis conductoras, que yo no puedo publicarlas y ni las voy a publicar. Si quieres que te hagamos pedazos te podemos hacer pedazos, pero no voy a caer en ese juego. Prefiero llevarla en paz, tranquilamente, que ofrezcas una disculpa y se acabó. Pero si te quieres poner a las patadas con nosotros y que divulguemos la clase de persona que eres...

No lo voy a hacer, ni la empresa es así, pero no pongas a Multimedios como si oliéramos a la caca, así no es...".

Esto podría ser el inicio del fin de la estancia de Rodolfo Pizarro en tierras regias. Se nota que no está a gusto, que nunca ha estado a gusto en Monterrey, porque ahora sus tiempos en Guadalajara y sí, hay quienes dicen que volvería a Chivas, a pesar de no ganar bien, más que nada porque ya no está el personaje que ocasionó su salida: José Luis Higuera.