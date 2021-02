Multitudinario recibimiento a Óscar Valdez en su natal Nogales

Óscar Valdez Fierro, el nuevo campeón mundial superpluma, realizó esta tarde el tradicional paseo que hacen las glorias deportivas en Nogales, donde a bordo de una bombera recorren la ciudad para saludar al pueblo.

A pesar de las restricciones sanitarias por la pandemia por Covid-19, miles de personas salieron al paso de la unidad que llevaba al pugilista, que una vez más vistió de orgullo esta frontera mexicana.

"We are the Champions", de Queen y un corrido a su triunfo, fueron las canciones que más de escucharon en el recorrido por la Avenida Obregón.

Nogalenses emocionados siguieron la bombera que ululaba de orgullo, mientras los aficionados le arrojaban camisetas, gorras y otros objetos para que se los autografiara.

El campeón Oscar Valdez llega a Nogales, Sonora.



Le dan la bienvenida afuera del palacio municipal.



Lo pasen en una unidad de los Bomberos por la avenida Obregón pic.twitter.com/VSd5ydYItl — César Barrón (@barron_cesar) February 22, 2021

El sábado 20 de febrero, en La Vegas, Nevada, venció por nocaut en el décimo asalto a Miguel "Alacrán" Berchelt y se convirtió en campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).Este recorrido Valdez ya lo había realizado en 2016, así como otras glorias deportivas, como la exvelocista olímpica, Ana Gabriela Guevara.