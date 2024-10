Chile y Brasil se enfrentan en crucial partido rumbo al Mundial

SANTIAGO (AP) — Chile y Brasil se medirán el jueves en el Estadio Nacional de Santiago en un partido donde ambos están obligados a sumar para no complicarse en su camino rumbo al Mundial 2026. Además de la mala racha que atraviesan, los dos conjuntos igualmente comparten un plantel azotado por las bajas que ha arrojado más preocupación en un escenario ya bastante complicado.

Renovado y sin referentes de la Generación Dorada, Chile, comandado por el argentino Ricardo Gareca, viene sufriendo para encontrar su espacio y sigue hundido en la penúltima clasificación de la tabla, con tan solo cinco puntos y cuatro derrotas en los últimos cinco partidos - y un empate.

La sensible pérdida, por lesión o sanción, de importantes figuras como Matías Catalán, Paulo Díaz, Erick Pulgar y Vicente Pizarro, así como Mauricio Isla y Arturo Vidal, ha golpeado con fuerza. Las súbitas bajas por lesiones musculares de Marcelino Nuñez y Gabriel Suazo, dos de los pocos jugadores constantes desde que el "Tigre" asumió el banquillo, profundizó la crisis que atraviesa La Roja.

Tras la dolorosa derrota ante Bolivia, Gareca apostó por modificar radicalmente la nómina que se medirá a dos gigantes del fútbol continental en octubre: Brasil el jueves y, cinco días después, Colombia.

"Son inconvenientes que tienen que ver con suspensiones, lesiones, ausencias", explicó Gareca en una rueda de prensa. "Y uno solo puede ir evaluando alternativas, lo que nos lleva a tomar un poco más de tiempo para tomas decisiones", agregó.

Sin embargo, ante las recurrentes lesiones que acometieron al elenco, el argentino tuvo que hacer cambios de última hora, como la convocatoria de urgencia del mediocampista Ulises Ortegoza, del Talleres de Córdoba, por lo que el once estelar que saldrá a la cancha mañana permanece incierto. "No he definido absolutamente nada, acostumbro definir el equipo el mismo día del partido", resumió.

Tampoco lo pasa muy bien Brasil, que viene de caer ante Paraguay por la cuenta mínima. Si bien sigue dentro de la zona de clasificación directa al Mundial de 2026, en la quinta casilla, la escuadra verde-amarilla acumula cuatro derrotas en los últimos cinco partidos que disputó.

El mal desempeño rindió duras críticas al elenco y al seleccionador Dorival Júnior, que tendrá que solucionar un complejo rompecabezas ante las duras bajas sufridas en su espina dorsal poco antes del encuentro con Chile. En los últimos días ha perdido a cinco jugadores, entre ellos el delantero Vinicius Junior, quien sufrió una delicada lesión cervical en la cita del pasado sábado del Real Madrid con el Villarreal.

A esta se suman las bajas, también por impedimentos físicos, del central Eder Militao, Alisson Becker, portero titular y quien se lesionó este sábado en el partido del Liverpool ante Crystal Palace; del lateral Guilherme Arana, y la de Gleison Bremee, de la Juventus, quien sufrió una rotura de los ligamentos de la rodilla y se perderá el resto de la temporada.

Pese a los huecos, la Canarinha apostará por una formación ultraofensiva en su misión por sumar puntos y así permanecer en la zona que otorga pases directos al evento planetario, que en 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Posibles alineaciones:

Chile: Brayan Cortés, Benjamin Kuscevic, Guillermo Maripán, Matías Zaldivia, Marcelo Morales; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría; Víctor Dávila, Diego Valdés, Dario Osorio; Eduardo Vargas.

Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Abner Vinicius; André, Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo y Savinho; Igor Jesús.