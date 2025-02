Mundial 2034 en Arabia Saudita: sin alcohol, confirma embajador

El Mundial de futbol del 2034, a realizarse en Arabia Saudita, vivirá una situación similar a la de Qatar 2022 con el tema del alcohol.

De acuerdo con el embajador de dicho país en el Reino Unido, el príncipe Khalid bin Bandar bin Sultan Al Saud, este tipo de bebidas estarán prohibidas durante la Copa del Mundo que se disputará en nueve años más.

"No, no habrá alcohol para nada. Como nuestro tiempo, es un país seco. En estos momentos no permitimos el alcohol, pero se puede uno divertir mucho sin él. No es 100% necesario y si quieres beber cuando te hayas ido, adelante, pero nosotros no tenemos alcohol", expresó en entrevista con el canal LBC.

Al Saud incluso pidió respeto a la cultura local a los visitantes que acudirán a aquella nación para la competencia de la FIFA.

"Cada uno tiene su propia cultura y nosotros estamos contentos de dar la bienvenida a la gente dentro de los límites de nuestra cultura, pero no queremos cambiarla, y además, ¿quién no puede vivir sin tomar?".

Qatar 2022, un mundial con restricciones de alcohol

La pasada Copa del Mundo, Qatar 2022, también vivió restricciones en cuanto al tema del alcohol.

Los aficionados que acudieron al Mundial en el que Argentina levantó su tercer título, pudieron acceder a estas bebidas en sitios específicos como el Fan Zone o algunos restaurantes y hoteles con permiso para venderlo.

Durante aquella justa mundialista un grupo de mexicanos se hizo tendencia luego de presumir que pudieron ingresar a Doha con botellas de tequila.

¿Cuáles son las siguientes Copas del Mundo?

Tras el Mundial de Qatar 2022, estas son las próximas Copas del Mundo de la FIFA con sus respectivas sedes:

2026: México, Estados Unidos y Canadá

2030: España, Marruecos y Portugal (Participación especial de Argentina, Paraguay y Uruguay)

2034: Arabia Saudita