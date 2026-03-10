Mundial es demasiado grande para aplazarlo

DALLAS.- El director de operaciones de la Copa Mundial de la FIFA aseguró que el torneo es "demasiado grande" como para posponerse debido a la agitación global provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Heimo Schirgi declaró el lunes en el Centro Internacional de Transmisión del torneo de 48 selecciones, que comienza el 11 de junio, que la FIFA sigue de cerca la guerra con Irán y sus repercusiones.

"Si tuviera una bola de cristal podría decirles ahora qué va a pasar, pero obviamente la situación está evolucionando. Está cambiando día a día y la estamos monitoreando de cerca", señaló Schirgi. "Estamos trabajando junto con todos nuestros socios federales y también con nuestros socios internacionales para evaluar la situación, y básicamente lo tomamos día a día y en algún momento tendremos una resolución".

"Y la Copa Mundial seguirá adelante, obviamente, ¿no? La Copa Mundial es demasiado grande y esperamos que todos los que se han clasificado puedan participar", agregó.

El torneo, ampliado de 32 selecciones a 48, está programado en 11 sedes en Estados Unidos, además de tres en México y dos en Canadá. Aunque el gobierno de Trump ha impuesto una prohibición de viaje a cuatro de las naciones que se han clasificado —Irán, Costa de Marfil, Haití y Senegal—, asegura que hará una excepción para los jugadores, los directivos de los equipos y los familiares directos.

Schirgi indicó que la FIFA está en contacto constante con la federación de fútbol de Irán para recibir actualizaciones, pero no compartió detalles sobre esas conversaciones.

Directivos de la FIFA estuvieron en Dallas para el anuncio del Fan Fest de la ciudad, que operará durante 34 días durante el Mundial, y para ver la construcción del complejo de transmisión.