Mundiales de Natación, el camino a Tokio para Rommel y Ocampo

Para Jahir Ocampo y Rommel Pacheco, los dos mejores clavadistas mexicanos en el trampolín de 3 metros del momento, deben priorizar los Mundiales de Natación de Gwangju por delante de los Juegos Panamericanos de Lima, lo que les daría más posibilidades de calificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Lo anterior, en caso de que tengan que elegir competir entre alguna de las dos competencias.

Los Mundiales de Gwangju, Corea del Sur, que se realizarán del 12 al 28 de julio, reparten más boletos a los Juegos Olímpicos, de los que dan los Panamericanos, que se realizarán a partir del 26 de julio al 11 de agosto.

En total, los Mundiales dan 15 boletos (12 individuales y tres en sincronizados), mientras que los Juegos de Lima sólo darán un boleto en modalidad individual, que se le dará al campeón de los Panamericanos.

"No me planteo ir solo a una competencia, quiero ir a las dos", sostiene Pacheco a EL UNIVERSAL Deportes. "En mi disciplina sabemos que la competencia más importante del año son los Mundiales y luego los Juegos Panamericanos. Estos últimos pueden servir como fogueo".

En caso de que no puedan conseguir la clasificación a Tokio, ambos tendrán una última oportunidad en la Copa del Mundo de Clavados, que se realizará en el 2020, previo a las Magnas Justas. Ese certamen repartirá los últimos 22 boletos (18 individuales y 4 en sincronizados).

"No queremos dejar la clasificación en la Copa de la FINA. Así que trataremos de conseguir la clasificación en los Mundiales de Gwangju", añade Pacheco.

Ante la posibilidad de que una parte de la selección vaya a los Mundiales de Gwangju y otra a los Juegos Panamericanos, ni Ocampo ni Pacheco conciben dejar de competir en alguna de las competencias.

Éste último sostiene que tendrán una semana entre la finalización de un certamen y otro, lo que les dará tiempo para trasladarse de Corea del Sur a Perú y que su cuerpo se adapte para competir en los Panamericanos.

"Estamos acostumbrados. Es como cuando tuvimos la Serie Mundial en Rusia y a la siguiente semana en Canadá", añade Ocampo.

La dupla participará el jueves en clavados sincronizados desde el trampolín 3 metros en el Control Técnico Interno, que se realiza en Centro Acuático Impulso, en León.