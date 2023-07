Murray, Alcaraz y Etcheverry, triunfadores

WIMBLEDON.- En otro día mojado en Wimbledon, con una lluvia pertinaz que impidió completar o iniciar decenas de partidos, Roger Federer y Andy Murray brindaron los momentos más memorables.

El retirado Federer, quien conquistó un botín récord de ocho de sus 20 títulos de Grand Slam en All England Club, fue un espectador en el palco real, sentado al lado de la princesa Catalina. Federer recibió el martes una ovación de pie que duró un minuto y medio durante un tributo a su carrera en la Cancha Central.

Horas después, Murray saltó a la pista para competir.

Murray ganó dos de sus tres títulos de Grand Slam y una de sus dos medallas olímpicas de oro en el sagrado césped y — si bien esos triunfos fueron hace mucho tiempo; aunque ahora tenga 36 años y juega con una cadera artificial — los locales recuerdan gratamente esos magníficos momento, especialmente el cetro de 2013 que le convirtió en el primer hombre británico en 77 años que se proclamó campeón del torneo.

Con techo cerrado, Murray recibió un aliento atronador al vencer 6-3, 6-0, 6-1 al invitado Ryan Peniston en el duelo de raquetas británicas.

“Fue increíble tener a la realeza presente, pero también la realeza del tenis”, dijo Murray al ser entrevistado a pie de cancha, con Catalina y Federer observando.

“Es grandioso tenerlo a Roger aquí, apoyando al torneo”, dijo Murray. “La última vez que me tocó estar en esta pista, él estaba mirando durante los Juegos Olímpicos de 2012 y se sentó en el placo de (su compatriota suizo) Stan Wawrinka y estaba en mi contra. Me agradó ver que ahora sí aplaudió mis mejores tiros”.

Cuando el entrevistador miró hacia el invitado de honor para preguntar, “Roger, ¿qué te pareció la actuación de hoy?, la leyenda suizo respondió alzando el pulgar.

LOS CELOS DE ALCARAZ

Como Murray, Alcaraz nunca se vio en apuros.

A diferencia de Murray, Alcaraz jugó en la Cancha 1, así que no pudo jugar frente a Federer.

Y Alcaraz estaba celoso

“Después de partido, me puse a revisar el teléfono, chequeando todo, las historias, los mensajes. Me enteré que Roger Federer estaba aquí. Diría que me pose un poco celoso”, dijo sonriente el español, con una sudadera blanca y un sombrero de pescador en la rueda de prensa. “Quisiera que Roger Federer viniera a ver uno de mis partidos. Sería increíble poder hablar con él.

Federer disputa Wimbledon por apenas tercera ocasión. Nunca ha superado la cuarta ronda en All England Club, pero es tal vez el jugador que se interpone en el empeño de Novak Djokovic de empatar el récord de ochos títulos en el cuadro masculino del torneo.

Alcaraz despachó el martes 6-0, 6-2, 7-5 al francés Jeremy Chardy en la Cancha 1 — escenario adecuado para el número uno del ranking. Chardy, en su 14to Wimbledon y 56to grande en total, planea retirarse del tenis tras el torneo de este año. “Desde luego que jugar sin techo, con sol, es mucho mejor para mí. Creo que es así para todo el mundo”, dijo Alcaraz al ser entrevistado tras la victoria. “Con techo o sin techo, tengo que mostrar mi mejor nivel”.

Su mejor versión llevó a Alcaraz a su primer título en un grande, coronándose en el Abierto de Estados Unidos el año pasado. Alcanzó la semifinales de Roland Garros de este año, pero sucumbió ante Djokovic en esa instancia. El astro serbio acabó llevándose su 23er título de Grand Slam. En Wimbledon, Alcaraz llegó a la segunda ronda en 2021 tras recibir una invitación. Accedió a la cuarta ronda el año pasado y se entonó para la edición de este año con el título del torneo Queen’s Club en césped.

ETCHEVERRY GANA TRAS QUEDAR DOS SETS ABAJO

En el último de los partidos que pudieron completaron — uno que comenzó en la Cancha 11 el lunes y acabó poco antes de las 10 de la noches en la Cancha 1 el martes — el argentino Tomás Etcheverry revirtió un déficit de dos sets para vencer al español Bernabé Zapata por 6-7 (5), 5-7, 6-3, 6-4, 7-5.

Fue el primer partido de Etcheverry como cabeza de serie en un Grand Slam — el 29no. El argentino tendrá como rival de turno a Wawrinka, campeón de tres grandes, en segunda ronda.

“Que este sea mi primer partido en Wimbledon es increíble”, dijo Etcheverry. “Es un honor jugar en este tipo de estadios”.

RYBAKINA SOBREVIVE

En su condición de defensora del título femenino de sencillos, la kazaja Elena Rybakina abrió la programación en la Cancha Central frente a la estadounidense Shelby Rogers. Djokovic, reinante campeón masculino, tuvo ese privilegio en el estadio principal el lunes.

Rybakina, quien se retiró del torneo de Eastbourne Ia semana pasada por un virus, levantó el nivel de su saque y doblegó a Rogers por 4-6, 6-1, 6-2.

Otras dos sobresalientes mujeres — Ons Jabeur (subcampeona de Wimbledon el año pasado) y Aryna Sabalenka (vigente campeona de Wimbledon) se apuntaron victorias.

Jabeur doblegó a la polaca Magdalena Frech por 6-3, 6-3, mientras que Sabalenka superó a la húngara Panna Udvardy por 6-3, 6-1. Sabalenka reapareció en Wimbledon tras ser vetada el año junto a otras raquetas de su país, Bielorrusia, y Rusia, debido a la guerra en Ucrania.

“No me había dado cuenta lo mucho que extrañaba este sitio hasta este partido”, dijo Sabalenka.