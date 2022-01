Murray vuelve a ganar en Australia

MELBOURNE, Australia.- Cinco años después y tras cinco arduos sets, Andy Murray finalmente pudo conseguir una victoria en el Abierto de Australia.

El ex número del mundo, participando en el primer Grand Slam de la temporada gracias a una invitación tras operarse la cadera y barajar su retirada, derrotó el martes a Nikoloz Basilashvili por 6-1, 3-6, 6-4, 6-7 (5), 6-4 para pasar a la segunda ronda.

En 2019, Murray perdió en cinco sets en un encuentro de primera ronda que tanto él como los demás pensaron que sería su último partido en Australia, tras perderse la edición de 2018 por una lesión. No acudió en 2020 por una lesión en la pelvis, ni el año pasado debido a la pandemia del COVID-19.

“Han sido unos tres o cuatro años muy duros. De mucho sacrificio para estar aquí otra vez”, declaró Murray en la entrevista a pie de cancha en la Arena John Cain, que la afición australiana prefiere llamarle como la ‘Cancha del Pueblo’. “Aquí he jugado tantas veces, el ambiente es increíble. Aquí fue donde pensé que había jugado mi último partido”.

“Es increíble volver, ganar una batalla de cinco sets así. No se puede pedir más”, añadió.

Murray doblegó en tres sets a Basilashvili la semana pasada en Sydney, donde alcanzó la final de uno de los torneos previos al Slam australiano. Este se extendió casi cuatro horas.

Cuando el escocés de 34 años selló el triunfo con su tercera bola de partido, se volteó, cerró los ojos y apretó el puño para celebrar.

Después de caminar hacia su silla y depositar su raqueta, Murray volvió a la pista para desahogarse: “¡Vamos!”, gritó el cinco veces subcampeón del torneo.

Fue la victoria número 49 de Murray en el cuadro de individuales del Abierto de Australia, con lo que desplazó a Andre Agassi e Ivan Lendl para quedar quinto en la tabla histórica. Según la Federación Internacional de Tenis, se trata de la mayor cantidad de triunfos en una cita de Grand Slam sin haber conquistado el título, excediendo las 48 de Lendl en Wimbledon.

La victoria número 50 en la siguiente prioridad. Su rival de turno será Taro Daniel, un japonés que sorteó la fase previa.

“Tengo margen para mejorar”, dijo Murray, quien perdió la final de 2010 ante Roger Federer y otras cuatro contra Novak Djokovic. “Me ilusiona el poder avanzar lo más lejos posible”.

“Es lo que no he podido conseguido en los Slams desde que volví de la lesión, y es algo que me motiva”, añadió.