"Nada es imposible", leyenda escrita en la bandera de Corea del Sur

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- La Copa del Mundo de Qatar 2022 se ha convertido en una edición muy especial y llena de sorpresas, en la que equipos que no iniciaron como favoritos han tenido resultados muy positivos.

Una de ellas es la Selección de Corea del Sur, equipo que previo al evento era señalado como víctima al compartir grupo con naciones como Uruguay, Portugal y Ghana.

Después de tres partidos, el equipo comandado por Son Heung-Min, una de las figuras de Tottenham logró su clasificación a octavos al vencer a Portugal por marcador de 2-1.

Resultado que además de ser merecido por el buen futbol mostrado durante la primera etapa, quedó sellado con una frase al comienzo de la Copa del Mundo en una de las banderas que acompaña al equipo.

"Nothing is impossible", fue la frase que durante los festejos quedó al descubierto y que demostró el pensamiento del equipo que se medirá en la ronda de octavos de final ante Brasil el próximo lunes.