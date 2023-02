Nadadora reveló ser obligada a desvestirse ante nadadora transexual

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- Riley Gaines, una de las más importantes figuras dentro de la natación en la Universidad de Kentucky rompió el silencio y ante el Subcomité de la Cámara de Representantes de Virginia narró su experiencia al competir con una atleta transgénero.

La exnadadora aprovechó sus minutos para hablar específicamente del caso de Lia Thomas, quien compitió de 2019 a 2021 como hombre y en 2022 como persona transexual contra Gaines, siendo obligada a compartir vestidores por parte de la NCAA.

"La NCAA obligó a las nadadoras a compartir un vestuario con Thomas, un hombre con genitales masculinos. No se nos pidió nuestro consentimiento. Puedo confirmar la extrema incomodidad dentro del vestuario cuando te dabas la vuelta y veías a un hombre mirándote cómo te desvestías mientras él se desnudaba", mencionó.

Gaines, agregó que la inclusión compromete al deporte y aseguró que el competir ante atletas transgénero es una desventaja para las mujeres deportistas por las condiciones físicas.

"Estamos lidiando con algo que está totalmente fuera de nuestro control cuando estamos compitiendo, hombres biológicos. Si tienen diferente capacidad pulmonar, la altura, los niveles de testosterona, aun si usaron bloqueadores de testosterona o no, no quita la pubertad que tiene un hombre. Especialmente Lia, quien nadó tres años como hombre", sentenció.