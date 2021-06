Nadadores que se quejaron de FMN fueron contactados por presidencia

Los nadadores que se quejaron de la Federación Mexicana de Natación (FMN) ya recibieron el contacto por parte de Palacio Nacional y se presentarán ante el presidente Andrés Manuel López Obrador lo más pronto posible. Jorge Iga, uno de los líderes de los atletas insatisfechos, expuso a EL UNIVERSAL Deportes cuáles serán los puntos que le comunicarán al mandatario sobre la administración de Kiril Todorov en la FMN. "Tenemos muy malos directivos, que la traen en contra de los nadadores. Estamos completamente cortados de comunicación y logística. Le diríamos [a López Obrador] que se necesita dar cuenta que las cosas no se están cumpliendo y que hay mucha gente que se beneficia de nuestros resultados. Necesitamos un cambio urgente", comentó el potosino. Todavía no existe fecha y hora exacta para su asistencia a Palacio Nacional, pero "estamos tan desesperados que sacrificaríamos nuestros días de entrenamiento para sentarnos con el Presidente".

El equipo de natación tiene un clasificatorio para los Juegos Olímpicos a finales de este mes en Mission Viejo, California. "Los atletas sacrificamos mucho y damos todo el esfuerzo, dejando a nuestras familias atrás, para cumplir el sueño olímpico y tratar de traer una medalla a nuestro país. Todo lo que está en nuestro podemos lo dejamos para representar de la mejor forma a México. Que federativos nos pongan trabas para cumplir nuestros objetivos se me hace un insulto y una falta de respeto hacia lo que hemos luchado todas nuestras vidas", añadió Iga.

La semana pasada, los nadadores mexicanos enviaron un comunicado para exigir una respuesta de parte de parte de la Federación Mexicana de Natación, debido al abandono previo a Tokio. Esta mañana, López Obrador los invitó a exponer sus inquietudes. Próximamente se reunirán en Palacio Nacional.