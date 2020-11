Nadadores viajan a Brasil y retoman preparación rumbo a Tokio 2020

Un grupo de nadadores mexicanos parte este viernes a Brasil, para retornar a la competencia rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Sin el respaldo de la Federación Mexicana de Natación (FMN), este campamento, integrado por 17 atletas y cuatro acompañantes, en Río de Janeiro se realizará del 27 de noviembre al 13 de diciembre.

"Es una gran oportunidad, por parte de los institutos que nos han apoyado. Vamos preparados y con la mentalidad correcta de grandes resultados", comentó Melissa Rodríguez, especialista en la especialidad de pecho.

"Es un camino para llegar a nuestro sueño: estar en Tokio", añadió la seleccionada.

Los entrenamientos se realizarán desde la llegada hasta el siete del próximo mes. Las competencias son del 8 al 12, en el Parque Vasco Da Gama.

Sobre la falta de apoyo por parte de la FMN, Nicolás Torres, entrenador en jefe de esta delegación de nadadores mexicanos, reveló: "Está enterada, con el objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos, pero no mostró algún interés por ayudar a los atletas mexicanos. La verdad, es triste, pero no nos vamos a detener a esperarlos. Sí se puede".

Los representantes recibieron el apoyo por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Comité Olímpico Nacional, aseguró su delegado, Nelson Vargas.

"Contacto con el embajador de Brasil y el cónsul de Río de Janeiro, para cuidarnos a todos los mexicanos que estaremos. En esta ocasión, el licenciado Marcelo Ebrard nos ayudó a toda la logística, al igual del apoyo del Comité Olímpico Mexicano, con Carlos Padilla, para no tener gastos, gracias a las buenas relaciones entre las organizaciones", dijo el empresario.

Los tricolores competirán para buscar los números necesarios rumbo a los Juegos Olímpicos en una competencia en la cual se medirán ante los mejores de Sudamérica.