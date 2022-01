Nadal, ante el partido más importante de su carrera

MOSCÚ (EFE).- El legendario tenista ruso Yevgueni Káfelnikov aseguró hoy a Efe que la final del Abierto de Australia será el partido "más importante" en la carrera de Rafa Nadal, ya que una victoria sobre Daniil Medvédev le permitiría alargar su vida profesional y romper nuevos récords en los Grand Slam.



"Es el partido de su vida. Rafa está ante una gran oportunidad de lograr el récord, el grande número 21. Si gana, la victoria será un gran estímulo para coronarse también en Roland Garros", comentó el ganador en Australia en 1999.

NADAL, LA SORPRESA. MEDVÉDEV, EL FAVORITO

Káfelnikov considera que, en cambio, si el español pierde, será un "duro revés" y le pueden surgir dudas debido a los problemas físicos que arrastra desde hace años.

"Para mí, honestamente, es una sorpresa que Rafa llegara a la final. Todos saben que se operó recientemente y ha tenido muy poca práctica. Se perdió medio año de tenis. Pero es un gran campeón. Su vuelta es una alegría para sus aficionados y para los que amamos el tenis como yo. Su futuro dependerá mucho del resultado de mañana", dijo.

Con todo, cree que "el favorito es Medvédev" y que "todos" esperan que sea el gigante ruso residente en Francia el que se alce con la copa.

"Daniil está jugando el mejor tenis de su carrera. Comparado con hace sólo medio año, es otro jugador. Ha ganado en experiencia y en seguridad. La ventaja de Rafa es la experiencia como campeón. Hablamos de 20 grandes y Daniil ha ganado solo uno", explicó.

ADIÓS AL "BIG-3"

Káfelnikov cree que su compatriota será el tenista que, después de derrotar al serbio Novak Djokovic en el Abierto de EEUU de 2021, consume el cambio generacional tras tantos años de hegemonía del "big-3".

Descarta a Roger Federer de la conversación y opina que "el cambio generacional ya ha llegado y que a partir de ahora habrá también otros tenistas que ganen Grand Slams". "No pueden ganar siempre Roger, Rafa y Novak", insistió.

"Con todo el respeto, Roger ya tiene 40 años. Ya no puede. En cuanto al resto, aún habrá que esperar, pero su dominio ya no es el que era. Lo que no se puede negar es que los tres han contribuido enormemente a la popularidad del tenis con su rivalidad", indicó.

Káfelnikov, que ganó también Roland Garros en 1996, el oro olímpico en 2000 y la Copa Davis en 2002, llegó a ser número dos del mundo.

MEDVÉDEV, UNA MÁQUINA IMPERFECTA

De cara a la final, admite que el ruso es un jugador poco ortodoxo para sus casi dos metros de altura y "no ideal, técnicamente hablando".

En su opinión, aunque su revés a dos manos y su saque "no son malos", Medvédev tiene una derecha muy académica que digamos.

"Su principal rasgo es su carácter. Además, es muy fuerte físicamente. Puede jugar partidos muy largos sin bajar el nivel", señaló.

Si gana, añade, "Daniil pasará a la historia como el tenista que impidió a Djokovic y Nadal ganar el vigésimo primer grande".

FUTURO NÚMERO UNO

Pero no cree que la derrota pueda marcar la carrera del ruso, ya que está "convencido" de que en los próximos años podrá ganar varios Grand Slam más, llegará a más finales y, "sin lugar a dudas", se convertirá en el número uno del mundo.

Sólo Marat Safin, quien también se coronó en Australia en 2005, ha sido número uno del mundo en la historia del tenis ruso.

"Lo curioso es que se puede hacer un paralelismo. A los dos les gusta jugar detrás de la línea de fondo. Daniil también se defiende muy bien y no le gusta atacar. Cuando el rival ve que siempre le devuelves la pelota, comete muchos errores no forzados. Ahí es donde Daniil gana los partidos", señala.

Como Nadal "también sabe leer los partidos y defenderse", agrega, pronostica que el partido del domingo "será muy interesante".

"Rafa tiene sus opciones. Si ocurre el milagro y gana, entonces irá a por más grandes", vaticinó.

CASO DJOKOVIC

Káfelnikov, una persona que nunca se muerde la lengua, está "totalmente de acuerdo" con Nadal en su postura sobre el caso Djókovic, quien no pudo disputar el torneo por su negativa a vacunarse con la covid-19.

"Rafa dijo que el deporte del tenis está muy por encima de sus nombres. Que el tenis es mucho más que Roger, Rafa y Novak. Es verdad. Los tenistas se van y el tenis seguirá", señaló.

Considera "palabras vacías" los comentarios de que, en ausencia del serbio, el actual Abierto de Australia llevará siempre un asterisco.

"Eso no tiene ninguna importancia. Yo también gané en Australia en ausencia del número uno. Y nadie puede ya quitarme el título. Los títulos son títulos, independientemente de quien juegue", dijo.