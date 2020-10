Nadal vence a Djokovic en Roland Garros y alcanza los 20 grandes

Victoria 100 y campeonato 13 para Rafael Nadal en Roland Garros, tras vencer a Novak Djokovic 6-0, 6-2 y 7-5.

El español volvió a dominar la arcilla de París y sumó su título 20 de Grand Slam, para igualar el registro de Roger Federer, como máximos ganadores de torneos grandes en la Era Abierta del Tenis.

Fue un torneo perfecto para La Bestia, al no perder algún set en los siete partidos que disputó. Djokovic despertó hasta el tercer episodio, pero no le alcanzó para superar al rey del polvo de ladrillo este domingo, en la final disputada en el Court Philippe Chatrier frente a mil aficionados.

Nole, con la derrota en sus hombros, se tardó para competirle al ibérico, quien lo mandó de lado a lado sobre la cancha. El serbio estuvo fuera de ritmo y errático, sin opciones ante un español que luce enorme cada vez que compite en Roland Garros. El Toro lo dominó durante las 2 horas y 41 minutos del cotejo. Para el tercer set, apretó y una dudosa doble falta terminó con su oportunidad para sorprender.

Un saque as le dio el campeonato el español.

Rafa, de 34 años de edad, también sumó su quinta victoria sobre Djokovic (33) en finales de Grand Slams (Novak ha ganado cuatro).

El récord de Nadal en el Abierto de Francia llega a 100 triunfos y sólo dos derrotas. Ya son 20 campeonatos grandes para el español, a la par de Federer, resguardado en su casa, ubicada en las montañas de Suiza, a la espera de regresar para el 2021, tras detener su actividad por la pandemia de Covid-19.