"Nadie creía en Pumas, sólo nosotros", afirma Juan Pablo Vigón

Juan Pablo Vigón será recordado durante mucho tiempo como el héroe del 4-0, como aquel que anotó el gol que tiene a los Pumas en la final.

Pero era una realidad, nadie creía en el equipo universitario después del primer juego ante Cruz Azul, sólo ellos. "Nadie creía en nosotros. Vimos varias estadísticas, teníamos el 1 % de probabilidades de pasar", recuerda el canterano de Atlas.

Así fue el torneo de los Pumas: "Nadie creía en nosotros, algunos se sumaron, otros no. Pero nosotros sí nos la creíamos, y estamos contentos, y eso nos da mucha seguridad".

De la alegría al piso, porque la algarabía ya pasó, ahora hay que vivir la serie de los títulos: "El León es el que quedó en el primer lugar y me imagino una final muy buena".

El juego será de toma y daca... "Conocemos al rival, será muy complicado, pero confiamos mucho en nuestro trabajo".

La clave fuera de la cancha ya está, hay ánimo, pero en el rectángulo verde, "tenemos que quitarles el balón, está difícil, los jugadores que tiene saben mucho con el balón, así que hay quitarles el balón y que se desesperen, además de hacer lo que nos ha dado resultado".

La ida tendrá mucho de especial, en el Olímpico Universitario, Pumas no ha perdido en todo el torneo: "Hay que ganar en casa, defender nuestro templo, así lo vamos a hacer para llegar con un buen resultado en la cancha de León".