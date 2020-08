Nahuel Guzmán, otra vez, contra la prensa

Nahuel Guzmán se ha levantado como la voz de los jugadores de los Tigres contra los medios de comunicación.

El portero de los felinos tomó su programa en YouTube, "Nandas Radio", para señalarse como el que les responde a los que nadie les responde.

"Yo tengo la costumbre de responder a los que nadie les responde, que son los periodistas. Entro a ese juego con consciencia de dónde estoy jugando. Yo no gano ante ellos. Ellos tienen la posibilidad de tener la exposición dos o tres horas todos los días. Es muy difícil competir con eso", dijo.

Eso sí, dice que tiene respeto de la gente que trabaja en los medios de comunicación. "Soy muy respetuoso con la gente que trabaja. Si no estoy de acuerdo, lo manifiesto. Siempre tomando en cuenta lo que fue dicho de manera literal. Yo no tengo nada en contra de la prensa. Incluso la de Ciudad de México, aunque solo hablan cuando ganan los equipos de allá", expresó.