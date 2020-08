Nahuel Guzmán vuelve a dar positivo por Covid-19

El departamento médico de Tigres dio a conocer que el portero Miguel Ortega y el defensa Diego Reyes han sido dados de alta, después de que dieron positivo por Covid-19. Nahuel Guzmán, no.

En las nuevas pruebas Ortega y Reyes dieron negativo a coronavirus, por lo que podrán ser tomados en cuenta para el duelo ante el Mazatlán, no así el Parón, quien dio positivo, así que seguirá aislado.

De esta forma el cuento de hadas del portero Gustavo Galindo, quien fuera contratado para cubrir la portería llegaría a su fin, pues está caería en responsabilidad de Ortega, en tanto que Reyes regresaría a la banca.

Previo a la jornada 5 del torneo, se dio a conocer que Nahuel Guzmán y Miguel Ortega, portero titular y suplente de Tigres dieron positivo a Covid-19, lo que obligó a recontratar a Galindo, portero de la Sub-20, quien había sido dado de baja para este torneo, el joven norteño jugó ante Toluca y Pumas, partidos en donde los felinos no ganaron, pero el guardameta no tuvo culpa.

Ahora con el regreso de Ortega y la recuperación de los demás porteros, que también estaban lesionados y contagiados, Galindo regresará primero como suplente del primer equipo y después volverá a la Sub-20.