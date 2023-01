Naomi Osaka anuncia que será madre y que volverá en 2024

La tenista japonesa Naomi Osaka anunció que será madre y que su intención es regresar a la competición en el Abierto de Australia en 2024.



"Estos meses fuera del deporte me han dado un nuevo amor y aprecio por el juego al que he dedicado mi vida. Me doy cuenta de que la vida es muy corta y no doy ningún momento por sentado, cada día es una nueva bendición y aventura", indica Osaka en redes sociales.

"Sé que tengo mucho por delante en el futuro; una cosa que espero con impaciencia es que mi hijo vea alguno de mis partidos y le diga a alguien: 'Ésa es mi madre'. 2023 será un año lleno de lecciones para mí y espero veros al comienzo del próximo, porque estaré en Australia 2024", añade en su texto junto a la imagen de una ecografía.

El último partido de la jugadora nipona de 25 años hasta la fecha fue el pasado septiembre en su debut en el torneo de Tokio, cuando venció a Daria Saville por retirada. Luego no pudo disputar la segunda ronda contra Beatriz Haddad Maia debido a un dolor abdominal.