Naomi Osaka avanza en Miami

MIAMI GARDENS.- Una serie de aclamaciones le dieron la bienvenida a Naomi Osaka cuando ingresó a la pista y los gritos fueron más fuertes cuando terminó la labor del día.

Quizá el consuelo de estar en casa le ayuda.

Exhibiendo el nivel de juego que la llevó a ser la número uno del mundo no hace mucho tiempo, Osaka no tuvo problemas para vencer a la australiana Astra Sharma por 6-3, 6-4 al debutar el miércoles en el Abierto de Miami.

Osaka nació en Japón, vive en California, pero pasó gran parte de su juventud en el sur de Florida, no muy lejos donde se realiza el torneo.

"Considero a este como mi torneo de casa", dijo Osaka antes de que sus palabras fueran ahogadas por los gritos y aplausos del público. "Este es un torneo al que amo venir una vez al año. Estoy feliz de estar de regreso".

Se trató del primer encuentro desde que perdió el 12 de marzo en Indian Wells cuando el grito despectivo de un aficionado la desconcertó. Si se registró un sentimiento similar por parte de alguno de los aficionados que acudieron a verla el miércoles en la cancha montada en el centro del campo donde juegan los Dolphins de Miami de la NFL, simplemente fue ignorado o pasó inadvertido.

"Honestamente para mí, simplemente no quise que nada me molestara hoy sin importar qué sucediera", dijo Osaka. "El último encuentro que disputé no es una grata memoria".

Fue en ese momento cuando se escuchó a alguien gritar en las gradas: "Te amamos".

Osaka seguramente aprecia el sentir.

En la segunda ronda, Osaka enfrentará a Angelique Kerber, 13ma preclasificada.

Al igual que Osaka, la alemana Kerber llegó a ser una número uno del mundo. Y como las otras 32 preclasificadas del torneo, Kerber recibió pase directo a la segunda ronda y aventaja 4-1 en el historial directo con Osaka.

En la rama masculina, los hermanos argentinos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo tuvieron un día memorable al apuntarse victorias en sus debuts.

Lo hicieron uno detrás del otro en la misma cancha — la 5 — del complejo del Hard Rock Stadium.

Francisco Cerúndolo pegó primero al doblegar 7-5, 4-6, 6-3 al neerlandés Tallon Griekspoor. Acto seguido, Juan Manuel dio cuenta 6-3, 7-5 del serbio Dusan Lajovic.

Fueron las primeras victorias de los hermanos en un certamen Masters 1000.

"Ha sido increíble ganar uno detrás del otro", dijo Juan Manuel, el menor de los hermanos con 20 años. "Es impresionante y los dos vamos a seguir con todo".

Juan Manuel se las verá ahora con el italiano Matteo Berrettini, cuarto cabeza de serie. El siguiente adversario de Francisco será el estadounidense Reilly Opelka (16to preclasificado).