Napoli cae ante Bologna en la Serie A

El equipo de Antonio Conte perdió el domingo 2-0 en su visita a Bologna, el tercer partido consecutivo en el que no logran anotar, a pesar de que su oponente jugó con un portero adolescente, el tercero en la elección.

La derrota también provocó que Napoli perdiera el primer puesto en la Serie A, al verse superado por la Roma y el Inter de Milán. El Inter venció 2-0 a la Lazio y la Roma también derrotó 2-0 a Udinese.

Los cinco primeros están separados por solo tres puntos, con Napoli y el AC Milan dos puntos por debajo de los nuevos líderes y uno por encima de Bologna.

De Bruyne se lesionó en la victoria 3-1 sobre el Inter el mes pasado y probablemente estará fuera hasta el nuevo año. Napoli venció 1-0 a Lecce en su primer partido sin el excentrocampista del Manchester City, pero luego siguió con empates sin goles contra Como y luego Eintracht Frankfurt en la Liga de Campeones.

Después del empate del Milan en Parma el día anterior, Napoli sabía que podía despegarse en la cima de la Serie A con una victoria el domingo.

Y sus pretensiones cobraron fuerza cuando Lukasz Skorupski, el portero de Bologna, tuvo que salir en el octavo minuto con una lesión muscular. Massimo Pessina, de 17 años, ingresó para hacer su debut en el primer equipo.

Sin embargo, Napoli nunca realmente puso a prueba al adolescente y Bologna se adelantó a los 50 minutos a pesar de perder a otro jugador — Jonathan Rowe — por lesión.

Su reemplazo, Nicolò Cambiaghi, gestó el primer gol al desbordar por la izquierda y luego pasar el balón para que Thijs Dallinga lo colocara en el primer palo.

Bologna duplicó su ventaja a los 66 mediante el cabezazo del defensor colombiano Jhon Lucumí para celebrar su primer gol en la Serie A.

Roma en la cima

El defensor Zeki Çelik anotó su primer gol en la Serie A para sellar la victoria que condujo a la Roma a la cúspide.

Celik culminó una jugada bien elaborada a los 61 después de tirar una pared con Gianluca Mancini para duplicar la ventaja de la Roma a los 61.

El internacional turco solo había anotado una vez, en la Liga Europa, en sus tres temporadas previas con la Roma.

Lorenzo Pellegrini había adelantado a la Roma al convertir un penal antes del descanso por una mano del zaguero rival Hassane Kamara.

El Inter comenzó su partido contra la Lazio poco después de la victoria de la Roma y le tomó a los Nerazzurri menos de tres minutos tomar la delantera, con Lautaro Martínez doblando un remate en la esquina superior lejana.

Ange-Yoan Bonny empujó el centro de Federico Dimarco a la red en el 62.

Nuevos técnicos

El nuevo técnico de Genoa, Daniele De Rossi, y su homólogo de Fiorentina, Paolo Vanoli, debutaron con un entretenido empate 2-2, que también incluyó un penal atajado por David De Gea.

La Fiorentina permaneció en el fondo de la tabla, a tres puntos de la salvación.

Atalanta fue empujado más hacia la crisis con una derrota 3-0 en casa ante Sassuolo.

Fue el séptimo partido de liga sin victoria para el Atalanta, que venía de derrotar al Olympique de Marsella en la Liga de Campeones a mitad de semana.